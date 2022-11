In Usa ok a carne sintetica: Lega, pieno sostegno a petizione Coldiretti. Tutelare eccellenze Made in Italy

Quella contro il cibo sintetico e la carne in laboratorio è una battaglia che da tempo la Lega porta avanti a tutti i livelli, a Bruxelles come a Roma. Per questo abbiamo accolto con favore, firmato e condiviso senza esitazione la petizione promossa in questi giorni da Coldiretti, che ci auguriamo venga condivisa da più forze e personalità politiche possibili, a livello trasversale, affinché il nostro Paese possa fare squadra a difesa delle proprie eccellenze del Made in Italy. Anche dall’Europa, un forte no per la carne senza carne”.

Così in una nota Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, e Luca Toccalini, deputato della Lega e segretario federale Lega Giovani, che oggi a Bruxelles - in occasione della visita alle istituzioni Ue dei giovani di Coldiretti Lombardia - hanno sottoscritto la petizione promossa da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Markets Coalition per promuovere una legge che vieti produzione, uso e commercializzazione del cibo sintetico in Italia.