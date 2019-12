INAIL, BELLANOVA: DESTINARE LINEA FINANZIAMENTO PER GIOVANI AGRICOLTORI. SICUREZZA E LAVORO DIRITTI PRIMARI

"Se il lavoro è un imprescindibile strumento di dignità umana, il diritto alla vita, sul lavoro, non può essere messo in discussione. E la scelta di confermare il sostegno alle micro e piccole imprese agricole, è un segnale importante. Spesso sentiamo di incidenti frutto di strumenti vecchi, da cambiare. La possibilità di intervenire per rinnovare il parco macchine è fondamentale, soprattutto per i piccoli produttori agricoli. Così come destinare finanziamenti ai giovani e alle donne significa cogliere che l'agricoltura è il futuro, è ricerca, innovazione, nuove tecnologie. Un bando importante, quindi, che prevede interventi per donne e giovani, fondi per rinnovare i macchinari e puntare su nuove tecnologie. E che lo fa mettendo al centro la vita e la salute dei lavoratori", conclude.

