Incendi a Mutigliano (Lucca) e Doccia (Firenze): impegnati 3 elicotteri e 11 squadre Aib

Due elicotteri del servizio antincendio regionale sono operativi in località Mutigliano, Lucca, per un incendio che sta interessando un bosco misto di pini e querce dopo aver bruciato campi e oliveti. Le fiamme sono spinte da un vento moderato e stanno risalendo una collina. A terra, sotto il coordinamento di un direttore operazioni, sono impegnate nello spegnimento 4 squadre di volontariato antincendio e operai forestali con il supporto dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la parte incendio in prossimità delle abitazioni. Ulteriori squadre sono in arrivo per lo spegnimento e la bonifica che si protrarrà per tutta la notte.

