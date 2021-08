Incendi, Uila: Bene Cdm. Governo colga occasione per azioni preventive e di tutela di lungo periodo del territorio

“Per quanto riguarda la gestione dell’emergenza ben vengano i sussidi e gli indennizzi alle aziende, senza che vengano però dimenticati tutti quei lavoratori che in quelle stesse aziende erano impegnati e che, senza alcuna colpa, hanno perso ogni opportunità di occupazione”. “Ribadiamo tuttavia la necessità di interventi che abbiano una prospettiva di lungo periodo” prosegue Mantegazza per poi sottolineare come sia necessario “investire sul lavoro dei forestali, prima risorsa per una vera tutela del nostro patrimonio boschivo; riaprire il turn-over delle assunzioni per far fronte alle uscite che si sono verificate in questi ultimi vent’anni e abbassare così l’età media, oggi altissima; innovare il parco macchine, attualmente vetusto o addirittura mancante, e garantire alle amministrazioni competenti le risorse adeguate per farlo funzionare”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK