INCENDI: COLDIRETTI, IN CALIFORNIA, SOTTO ASSEDIO 10% VINO MONDIALE

Sotto assedio degli incendi in California ci sono anche i pregiati vigneti della Napa Valley e di Sonoma County in piena vendemmia con vigneti e cantine danneggiati ed evacuati nonostante si trovino in piena raccolta. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla dichiarazione di disastro nazionale del presidente Usa Donald Trump per i roghi devastanti che hanno colpito la California dove si è sviluppata la produzione di vino degli Stati Uniti che ha raggiunto quasi il 10% del totale mondiale. Il risultato – sottolinea la Coldiretti – di una crescita vorticosa delle coltivazioni che hanno consentito agli USA di diventare il quarto produttore di vino a livello globale dopo Italia, Francia e Spagna con una quantità di 24 milioni di ettolitri. In tutta la zona colpita dal fuoco – sottolinea la Coldiretti – è stata bloccata la vendemmia e sospese le visite turistiche ma anche chi riesce a restare aperto deve fare i conti con la mancanza di corrente, per cui a “sopravvivere” è solo chi entra in possesso di generatori di emergenza. I primi vigneti negli Usa sono stati piantati proprio nella Napa Valley negli anni 60 e da allora si è verificata una crescita ininterrotta nella produzione e nella domanda tanto che gli Stati uniti sono diventati il primo consumatore mondiale di vino con 33 milioni di ettolitri che solo in parte vengono soddisfatti dalle importazioni. La California – continua la Coldiretti – è la zona vitivinicola più famosa di tutti gli Stati Uniti d’America, tanto da essere considerata come sinonimo di vino americano con una produzione basata soprattutto su vitigni “internazionali” e tecnologie avanzate. L’Italia – conclude la Coldiretti – è il principale esportatore di vino negli Stati Uniti in quantità per un valore di oltre 1,5 miliardi di euro nel 2019 e un andamento praticamente stabile nel 2020 nonostante l’emergenza coronavirus anche per i superdazi imposti da Trump che hanno risparmiato il nettare di Bacco Made in Italy ma non quello dai principali concorrenti francesi.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK