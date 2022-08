Incendi: Gadda (Iv), lotta a fenomeno priorità di Iv

"Quella degli incendi è una piaga inaccettabile in tutta Europa. L’Italia deve essere in prima linea per contrastare un fenomeno che distrugge per decenni la biodiversità, il nostro patrimonio storico e naturalistico, e le attività produttive". Lo dichiara Maria Chiara Gadda, capogruppo di Italia Viva in Commissione Agricoltura alla Camera, a proposito dei dati europei sugli incendi raccolti dall'Effis.

"È una priorità di Italia Viva e se ne deve parlare anche in questa campagna elettorale con proposte concrete su prevenzione e misure di contrasto. Vanno semplificate le procedure di gestione del bosco in funzione della prevenzione degli incendi. È necessario creare un fondo ad hoc a disposizione delle regioni per il ripristino e la ripiantumazione in tempi celeri, perché questo ha un impatto anche sul dissesto idrogeologico e sulla manutenzione del territorio", conclude.