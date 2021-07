Incendi, Germanà (Lega): servono maggiori tutele per agricoltori e allevatori

“Agricoltori e allevatori sono gli unici veri guardiani delle montagne eppure sono categorie che soffrono della poca attenzione del legislatore, soprattutto in Sicilia e in Sardegna. La conseguenza è che le aree agricole abbandonate sono in aumento e questo crea dei forti disagi perché sono proprio le zone in cui, purtroppo, accelera la furia del fuoco. Stesso vale per i pascoli, a causa di norme europee, lentezza burocratica e un sistema farraginoso degli enti preposti al controllo che mettono in ginocchio i nostri allevatori. Su questo fronte, con i colleghi della Lega, siamo e saremo sempre impegnati in prima linea per tutelare entrambe le categorie e garantire la salvaguardia dei settori.”

