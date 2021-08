Incendi in province di Lucca, Firenze, Pistoia, Arezzo: dopo interventi, tutti sotto controllo

Altri incendi si sono verificati a Fucecchio (Fi), in via della Bigattiera, a La Cugna (Pt) e a Chiusi della Verna (Ar). Interessate dagli eventi, che hanno coinvolto poche migliaia di metri quadrati complessivamente, tutte zone potenzialmente pericolose, per la presenza di essenze resinose, per l’altro pregio ambientale e per la vicinanza delle fiamme ad abitazioni, nel caso di Cugna. In tutti i casi, la rapidità di risposta del sistema regionale antincendi boschivi è stata decisiva per ridurre la propagazione delle fiamme e solo in provincia di Pistoia si è reso necessario l’intervento di un elicottero. Numerose le squadre di volontariato Aib e operai forestali intervenute nei tre eventi, oltre a personale dei Vigili del Fuoco..

