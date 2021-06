Incidenti lavoro, Biti (Pd): ennesimo episodio chiama a responsabilità datori lavoro

"Morire a 24 anni, schiacciato da un trattore mentre lavorava in un campo: è l'ennesima cronaca di una morte sul lavoro, accaduta oggi nel Chianti. La sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, in agricoltura come negli altri settori, è una vera e propria emergenza e non possiamo voltarci dall'altra parte. La dignità del lavoro è alla base della nostra Costituzione, ma non possiamo considerarla solo un'enunciazione astratta. Bisogna agire per fermare questa piaga, pretendendo responsabilità da parte dei datori di lavoro e mobilitandosi a tutti i livelli. La mia vicinanza alla famiglia." Così in una nota la senatrice Caterina Biti, Vicepresidente dei senatori del Partito Democratico e Vicepresidente della Commissione Agricoltura in Senato, in merito alla morte di un ragazzo 24enne nel Chianti, ucciso da un trattore mentre lavorava in un uliveto”.

