Incontro con Coldiretti Veneto. De Carlo: Momento importante per raccogliere preoccupazioni e richieste e per illustrare l’attività del Governo per il mondo agricolo

La questione idrica, quella energetica e quella della fauna selvatica: questi alcuni dei temi affrontati questa mattina nel corso dell'incontro a Mestre tra il consiglio direttivo di Coldiretti Veneto e il senatore Luca De Carlo, presidente della IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.

“Abbiamo approfondito con la direttrice di Coldiretti Veneto Marina Montedoro e con gli imprenditori presenti i tanti temi che toccano da vicino il mondo agricolo veneto e nazionale”, commenta De Carlo. “C'è sicuramente grande preoccupazione per la siccità, ed ho illustrato quanto questo Governo sta facendo su questo tema; la fauna selvatica è un'altra spina nel fianco per i produttori agricoli che a seconda della zona del Veneto dove operano si trovano ad avere a che fare con lupi, cinghiali ed orsi. Questa è stata poi l'occasione di spiegare lo stato di avanzamento dei progetti del PNRR, che è stato oggetto proprio ieri di un incontro di partenariato al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e quanto abbiamo fatto in questi mesi, dal disegno di legge sulla sperimentazione in campo delle TEA - Tecniche di Evoluzione Assistita all'inversione di tendenza nella comunicazione, che non deve più vedere l'agricoltura in quel ruolo - cucitolo addosso da qualcuno - di “inquinatrice”, ma per quel che realmente è: un'eccellenza italiana altamente sostenibile. Ho infine chiaramente ribadito tutta la mia massima disponibilità ed il mio interesse a lavorare insieme per il bene dell'agricoltura veneta”.