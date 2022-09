Indagate Veronafiere e Uiv ma Italia nel mirino. Ue contesta 2mln ad Agea su Promozione vino paesi terzi e inasprisce misure, solo per gli italiani

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano avrebbe effettuato un sequestro per oltre 2 milioni di euro per una presunta frode ai danni dell'Unione Europea nell'ambito di un'inchiesta, coordinata dalla Procura Europea che vede tra gli indagati anche Veronafiere e l'Unione italiana vini società cooperativa. La presunta truffa riguarderebbe "la partecipazione ad un bando europeo" per la "promozione di prodotti agricoli, nel mercato interno e nei Paesi terzi". Si tratta del Regolamento 1144 del 2016 relativo alla Promozione orizzontale Ue che finanzia le campagne di informazione e promozione dei prodotti agricoli sui mercati europei e internazionali. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato firmato dal gip di Verona.

In realtà, da quanto apprende AGRICOLAE, l'Italia sarebbe finita nel mirino di Bruxelles anche per quanto riguarda la misura agevolativa per la Promozione vino Paesi terzi prevista nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato Ocm vino.

La Procura europea (Eppo) avrebbe avviato infatti un indagine in merito ad alcuni operatori per quanto riguarda i programmi di promozione svolti nelle annualità 2016-2017 2017-2018 2018-2019 nel corso delle quali i progetti realizzati sarebbero stati supportati da documentazione non sufficiente a dimostrare la realizzazione delle attività svolte o in alcuni casi con report di attività dimostratisi falsi. Per un totale di oltre due milioni di euro.

Dalla denuncia formulata avanzata dall'Eppo sarebbe discesa la richiesta di restituzione - lo scorso fine giugno - delle somme considerate illegittimamente erogate da Agea che a sua volta è stata costretta ad attivare forme di recupero delle stesse anche nel paradosso di soggetti giuridici non più esistenti, come le ATI.

Posta l'impossibilità di Agea di operare un recupero attraverso l'esclusione delle garanzie fideiussorie che da prassi gli operatori sono obbligati a rilasciare presso la stessa Agea a fronte dell'erogazione dell'anticipo del contributo comunitario ammesso che nei casi di specie era stata oggetto di svincolo da parte della Agea all'esito regolare delle verifiche svolte da Agecontrol.

Una situazione che di fatto rischia di attivare una procedura di danno erariale addebitabile nei confronti dei funzionari coinvolti laddove falliscano i tentativi di recupero nei confronti dei soggetti interessati.

Da qui l'inasprimento delle procedure di controllo e verifica da parte degli organi Ue nei confronti degli operatori italiani. Al punto da chiedere, al fine di dimostrare che l'attività si sia svolta in maniera corretta, anche le fatture di terzo livello, ovvero le fatture del fornitore di cui si avvale il soggetto beneficiario. Come previsto alla riga 302 dell'Allegato M al decreto direttoriale Mipaaf.

Nel manuale rendicontazione Agecontrol, a pagina 10, si legge infatti che "i fornitori dei servizi individuati dal soggetto incaricato per la realizzazione delle attività devono essere terzi rispetto al beneficiario e, nel caso di soggetti beneficiari collettivi (ATI, ATS, Consorzi,

Associazioni ecc), rispetto a ciascun soggetto partecipante.

Le fatture a corpo emesse da fornitori di servizio nazionali o esteri che contengano importi per più voci di costo distinte per subazioni o azioni, devono presentare ulteriore documentazione specifica, comprovante l’effettiva esecuzione del servizio reso (come ad esempio le fatture di eventuali sub- fornitori, evidenza di pagamento, contratti sottostanti e altro report che indichi il tipo di servizio reso e l’evento cui tale servizio fa riferimento).

L’organo di controllo può richiedere, con comunicazione effettuata tramite posta elettronica certificata, chiarimenti sulla documentazione presentata o ulteriore documentazione che ritenga necessaria e probante per l’accertamento delle effettive attività realizzate. La richiesta di integrazione viene inviata al beneficiario e al referente incaricato per la gestione del progetto sul portale SIAN. I documenti integrativi devono essere inseriti nella sezione integrazione dello stesso portale.

Per i controlli amministrativi la presentazione di tali documenti deve avvenire entro i termini e nelle modalità indicate nella richiesta (di norma 10-15 giorni). Trascorso il termine indicato senza alcuna risposta, il funzionario incaricato della verifica riporta nell’atto di verifica tale circostanza e procede alla chiusura del controllo sulla base della documentazione disponibile.

Nel caso di controlli amministrativi in loco la documentazione richiesta deve essere consegnata nel corso del controllo.

