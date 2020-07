INDUSTRIA ALIMENTARE, SIGLATO NELLA NOTTE RINNOVO CCNL 2019-2023

“Si tratta di un contratto qualificante e di grande valore”, affermano i segretari generali di Fai, Flai e Uila, Onofrio Rota, Giovanni Mininni e Stefano Mantegazza, che in costante aggiornamento in videoconferenza con la delegazione trattante hanno ottenuto pieno mandato a concludere l’intesa: “In questi 9 mesi di trattativa, abbiamo fatto tutto il possibile per tenere unite le controparti in un unico tavolo, ma le divisioni tra le diverse associazioni di imprese in seno a Federalimentare non si sono ricomposte. Le altre associazioni hanno abbandonato il tavolo negoziale poco prima della conclusione della trattativa. Scelta che risulta essere incomprensibile, dal momento che con le stesse sono stati concordati tutti i miglioramenti normativi e l’incremento del Tem, trattamento economico minimo. Unica differenza rispetto al contratto sottoscritto, 13 euro a carico delle aziende, a partire dall’aprile 2023, per l’incremento aggiuntivo della retribuzione. Questo contratto, frutto di tanti momenti di confronto e mobilitazioni, riconosce un aumento salariale assolutamente appropriato, di 119 euro a regime, a cui si aggiungono 5 euro di welfare e 30 euro che verranno erogati a tutti i lavoratori per i quali non viene svolta la contrattazione di secondo livello”.

