Industria, Coldiretti, in controtendenza cresce alimentare

In controtendenza cresce la produzione alimentare Made in Italy in termini congiunturali a maggio spinta dalle riaperture di bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi prima all’aperto e poi anche al chiuso e alla ristorazione. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Istat sulla produzione industriale a maggio che in termini congiunturali aumenta dello 0,3 % nell’alimentare mentre in generale cala dell’1,5% per la prima volta dopo 5 mesi di crescita. Un risultato che evidenzia l’importanza dell’attività di ristorazione con gli italiani che – sottolinea la Coldiretti - destinano cica 1/3 della spesa alimentare per i consumi fuori casa. A pesare positivamente – conclude la Coldiretti - è anche la crescita delle esportazioni alimentari con le riaperture dei principali paesi partner commerciali dell’Italia.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK