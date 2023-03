Industria: Coldiretti, vola produzione alimentare (+6%)

Vola la produzione alimentare in Italia che cresce del 6% a gennaio rispetto allo stesso mese dello scorso anno spinta dal record storico nelle esportazioni che nel 2022 raggiungono il massimo di sempre a 60,7 miliardi di euro. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat a gennaio 2023 relativi alla produzione industriale che aumenta in media di appena dell’1,4% rispetto allo scorso anno. La produzione alimentare – sottolinea la Coldiretti – nonostante l’aumento dei costi cresce anche rispetto a dicembre del +2,1 % in controtendenza rispetto all’andamento generale dell’industria in calo dello 0,7%. Se i consumi alimentari interni risultano ancora deboli si registra – continua la Coldiretti - una forte domanda di Made in Italy a tavola dall’estero. Tra i prodotti il re dell’export tricolore si conferma il vino per un valore stimato vicino agli 8 miliardi di euro nel 2022, secondo le stime della Coldiretti mentre al secondo posto si piazzano la pasta e gli altri derivati dai cereali e al terzo ci sono frutta e verdura fresche ma ad aumentare in modo consistente – conclude la Coldiretti - sono anche l’extravergine di oliva, oltre a formaggi e salumi.