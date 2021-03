Industria Felix 2021: British american tobacco (Bat) Italia premiata fra le migliori imprese a conduzione femminile e per i suoi valori green

In occasione del primo evento dell’anno di Industria Felix è stata presentata l’inchiesta di Industria Felix Magazine e Cerved, che ha analizzato 143mila bilanci di aziende di Lazio, Toscana e Abruzzo in termini di performance gestionale e finanziaria, affidabilità e sostenibilità. In questa cornice, British American Tobacco (BAT) Italia è stata premiata per il suo impegno nel campo della Diversity & Inclusion (D&I) e del Green. L’azienda è stata insignita dell’Alta Onorificenza di Bilancio per essere fra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria (categoria “Start Up Innovative, Conduzione Femminile e Under 40”). Inoltre, le è stato conferito il riconoscimento della pergamena Green, per la sua competitività, affidabilità e sostenibilità. Due risultati di grande rilievo che confermano l’impegno dell’azienda nella Sostenibilità, intesa sia come valorizzazione della diversità di genere che come tutela dell’ambiente, oltre che come riduzione dell’impatto del proprio business sulla salute attraverso l’offerta di un’ampia gamma di prodotti a potenziale rischio ridotto per i suoi consumatori, fumatori adulti.

ABBATTERE IL GENDER-GAP: LEADERSHIP TEAM AL 50% FEMMINILE

Uno dei principi più importanti per BAT Italia è lo Strength from Diversity. La ricerca, l’inclusione e la valorizzazione della diversità, insieme alla promozione dell’uguaglianza, sono infatti alcuni degli elementi di maggior forza di questa realtà. Il leadership team italiano è composto al 50% da donne, quello dell’area SEA (che raggruppa 18 Paesi dell’area Sud Europa, guidati proprio dall’Italia) è femminile al 36%, mentre le quote rosa del main board globale sono pari al 27%. Non a caso, BAT Italia concretizza il suo impegno nell’ambito della D&I anche attraverso diverse attività di formazione e sviluppo professionale che hanno permesso all’azienda di ricevere numerosi riconoscimenti e gratificazioni in questo campo, anche su scala internazionale.

SCELTE CONSAPEVOLI PER UN FUTURO MIGLIORE: BAT CARBON NEUTRAL ENTRO IL 2030

Uno dei temi cardine per BAT Italia è anche la sostenibilità. Con l’adozione della strategia A Better Tomorrow™, un futuro migliore, BAT si è posta importanti obiettivi ambientali, volti a salvaguardare il pianeta. Entro il 2025 BAT si impegna su scala globale ad eliminare la plastica monouso non essenziale, nonché ad utilizzare imballaggi realizzati al 100% in plastica compostabile o riciclabile. Inoltre, entro il 2030 l’obiettivo è di diventare totalmente carbon neutral.

“Ricevere l’Alta Onorificenza di Bilancio, che ci riconosce come una delle migliori imprese a conduzione femminile, insieme alla pergamena Green, per noi di BAT Italia, che crediamo fortemente nei principi dell’uguaglianza di genere e della sostenibilità, è un grandissimo onore”, dichiara Brigitte Santner, Head of Brand Deployment & Activation. “Siamo orgogliosi di rientrare tra le aziende che credono nella D&I come elemento fondamentale per creare maggiore valore, come testimoniato dagli importanti obiettivi e riconoscimenti che abbiamo raggiunto in questi anni. Non è un caso infatti che su scala globale siamo stati nominati “Leader nella diversità” nel Diversity Leaders Report del Financial Times e che il Leadership Team di BAT Italia abbia una rappresentanza femminile al 50%, con 4 donne - tra cui la nostra AD Roberta Palazzetti - in posizioni apicali. Il nostro obiettivo strategico è quello di realizzare un futuro migliore, A Better Tomorrow™, riducendo l’impatto del nostro business sotto molteplici punti di vista, tra cui quello ambientale. E non è solo uno slogan: oggi la Sostenibilità per noi di BAT è al centro di tutto ciò che facciamo, come dimostrano gli sfidanti obiettivi che ci siamo posti in questo campo. Per questo, ricevere anche la pergamena Green è per noi motivo di una doppia soddisfazione”.

ASPETTANDO L’ESG REPORT