Inflazione, debito, carenze alimentari: la guerra in Ucraina aumenta la vulnerabilità delle economie emergenti

Appena usciti dalla recessione del Covid-19, questi paesi stanno affrontando le conseguenze dell'invasione russa. Per alcuni, il rischio di una crisi finanziaria è reale. paesi emergenti – leggiamo su un articolo di Le Monde nella traduzione della rassegna stampa di Eprcomunicazione - portano un nome sbagliato. Appena usciti dalla pandemia del Covid-19, che li ha fatti sprofondare in una recessione storica, la loro ripresa è ora compromessa dalla guerra in Ucraina. Peggio: alcuni economisti temono una crisi finanziaria per i più fragili tra loro. "Il primo shock della guerra in Ucraina è l'aumento dei prezzi del cibo e dell'energia", dice l'economista Carlos Lopes, professore all'Università di Città del Capo in Sudafrica. Anche se avevano già iniziato ad aumentare prima dell'inizio del conflitto, in parte a causa di strozzature nelle catene di approvvigionamento, l'aumento dovrebbe intensificarsi nei prossimi mesi.

"Non è solo legato allo squilibrio tra domanda e offerta, ma alle attività speculative nel mercato delle materie prime", dice Jayati Ghosh, professore di economia alla Jawaharlal-Nehru University di New Delhi. L'indice dei prezzi alimentari dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura ("Indice FAO") è già aumentato del 40% negli ultimi due anni e a febbraio era aumentato del 3,9% rispetto al mese precedente.

Nei paesi emergenti, dove il cibo è la principale voce di spesa delle famiglie, le conseguenze saranno devastanti. In questi paesi, dove il 70% della popolazione attiva è impiegata nel settore sommerso, gli aumenti salariali non tengono il passo con l'inflazione.

Le istituzioni monetarie si stanno già preparando allo shock dell'aumento dei prezzi. Giovedì 24 marzo, la Banca centrale sudafricana ha aumentato i suoi tassi d'interesse di riferimento con la motivazione che "è probabile che la guerra ostacoli la produzione di una vasta gamma di prodotti energetici e alimentari e perturbi ulteriormente il commercio mondiale". Pochi giorni prima, il 21 marzo, la Banca centrale d'Egitto ha aumentato i tassi, citando le stesse ragioni. Il paese è il più grande importatore mondiale di grano, la maggior parte del quale proviene dall'Ucraina e dalla Russia.

Il precedente del 1997

La settimana prima, il 16 marzo, è stato il turno del Brasile di alzare i tassi per la nona volta di seguito dall'inizio del 2021, al fine di arginare un'impennata dei prezzi del 10% su base annua, la più alta dal 2016. Mentre questo inasprimento della politica monetaria dovrebbe moderare l'aumento dei prezzi, si prevede anche che rallenti la ripresa dell'attività in tutti questi paesi.

Altrove nel mondo, altre misure sono state messe in atto. La Costa d'Avorio, per esempio, ha limitato i prezzi dei prodotti alimentari di base come il riso, l'olio di palma raffinato, lo zucchero e il latte, e un Consiglio nazionale per la lotta contro l'alto costo della vita sta inviando squadre nei mercati per prevenire qualsiasi aumento dei prezzi. Temendo carenze, il governo ivoriano ha anche bloccato le esportazioni di manioca e di banane.

"L'aumento dei prezzi del grano potrebbe avere un effetto a cascata e incoraggiare il consumo di prodotti sostitutivi come la farina di manioca", dice il ministro ivoriano dell'economia e delle finanze Adama Coulibaly. "Ma l'aumento dei raccolti richiede tempo, quindi non è facile trovare prodotti che possano sostituire il grano", modera Carlos Lopes.

"Cosa succederà se l'aumento dei prezzi delle materie prime amplia i deficit delle partite correnti a tal punto che alcuni paesi non hanno più abbastanza valuta estera per comprare il loro grano", si chiede Thomas Grjebine, un economista del Centro per gli studi prospettici e l'informazione internazionale, sottolineando i rischi di una crisi dei pagamenti.

L'Egitto è in questa situazione. Un aumento del 10% del prezzo di una tonnellata di cereali aumenta da solo il deficit delle partite correnti di 0,2 punti percentuali del prodotto interno lordo. Avrà bisogno di più dollari per pagare le sue importazioni di grano, mentre gli investitori stranieri, per prudenza, hanno ritirato quasi 5 miliardi di dollari (4,5 miliardi di euro) dal paese nell'ultimo trimestre del 2021 e "ancora di più dopo l'annuncio della guerra in Ucraina", secondo una nota dell'agenzia di rating Fitch Ratings. Di fronte al pericolo di una crisi dei pagamenti, le autorità hanno chiesto un prestito di emergenza al Fondo Monetario Internazionale (FMI).

Ma la crisi finanziaria potrebbe venire da altrove, come un ulteriore aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti. "Per molti paesi emergenti, la stretta delle condizioni finanziarie sarà un grande shock", ha avvertito il direttore del FMI Kristalina Georgieva il 22 marzo.

Questo shock ricorda quello del 1997, quando l'inasprimento della politica monetaria negli Stati Uniti portò alla fuga di capitali e a una crisi finanziaria nei paesi del sud-est asiatico, che si diffuse in Russia e in America Latina. Anche se i paesi emergenti hanno imparato la lezione aumentando le loro riserve in valuta estera e riducendo i loro deficit esterni, alcune economie rimangono vulnerabili.

"Famiglie e imprese esposte"

È il caso dell'Argentina, dove l'inflazione annuale ha raggiunto il 50% e che ha appena ottenuto 45 miliardi di dollari di aiuti dal FMI; della Turchia, dove la moneta è scesa del 10% dall'inizio dell'anno; e dell'Indonesia, dove gran parte del debito è detenuto da investitori stranieri. I paesi hanno già attinto alle loro riserve e aumentato i loro deficit per ammortizzare l'impatto della pandemia", aggiunge Lopes. Quindi hanno poco spazio di manovra.

Inoltre, ci sono altre vulnerabilità emerse prima della guerra in Ucraina. Il debito e l'inflazione erano aumentati rapidamente", ricorda Thomas Grjebine. Le catene globali del valore che hanno guidato la loro crescita erano diventate vulnerabili e il costo del cambiamento climatico, comprese le siccità, stava cominciando ad avere un impatto.

La situazione attuale ricorda a Jayati Ghosh il 2007 e il 2008, poco prima dell'inizio della crisi finanziaria, quando i prezzi delle materie prime erano alti e la liquidità abbondante. "I paesi ricchi hanno iniettato 22 trilioni di dollari durante la pandemia per proteggere le loro economie, e questo sta diventando un problema per tutto il mondo, perché questa abbondanza di liquidità sta alimentando la speculazione e rendendo il sistema finanziario instabile", dice l'economista indiano, per il quale "la crisi finanziaria è inevitabile.

E sottolinea che "le famiglie e le aziende sono molto esposte, poiché la loro quota di debito dei paesi emergenti è aumentata significativamente negli ultimi anni". Citando la volatilità dei flussi finanziari o l'imminente inasprimento della politica monetaria, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo ha notato in un rapporto pubblicato il 24 marzo che "i paesi in via di sviluppo dovranno sostenere una parte sproporzionata dell'aggiustamento all'economia globale post-pandemia" e ha chiesto accordi tra le banche centrali per sostenere le loro valute e far fronte alle crisi finanziarie.

I rischi di contagio dalla guerra in Ucraina non sono solo finanziari. In particolare per i paesi del Caucaso e dell'Asia centrale che dipendono dalla Russia o dall'Ucraina per le loro esportazioni. Le sanzioni occidentali possono anche privarli delle rimesse dei loro migranti che sono andati a lavorare in Russia.

Il declino del turismo russo avrà anche un impatto sulle economie del Medio Oriente e del Nord Africa. E mentre alcuni paesi esportatori di materie prime come la Malesia, il Cile e il Messico beneficeranno di prezzi più alti, non tutti lo faranno. "In paesi come la Nigeria, dove lo stato beneficia di maggiori entrate petrolifere, la popolazione continuerà a soffrire per l'aumento dei prezzi degli alimenti perché le reti di sicurezza sociale sono quasi inesistenti", dice Akiko Suwa-Eisenmann, professore alla Paris School of Economics.