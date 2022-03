Inflazione, dopo aver toccato i livelli del 1995 secondo Ocse salirà almeno di altri 2 punti. Il rapporto

L'inflazione cresce - secondo i dati Istat di ieri - per l'ottavo mese consecutivo raggiungendo la stessa quota che si toccò nell'anno 'nero' del 1995, +5,7%. Ora l'Ocse stima che potrebbe crescere di almeno altri 2 punti percentuali. Secondo l’ultimo rapporto Ocse “Economic and Social Impacts and Policy Implications of the War in Ukraine” infatti, (che AGRICOLAE pubblica a pie di pagina) la crescita economica globale sarà più di 1 punto percentuale più bassa quest'anno a causa del conflitto tra Ucraina e Russia.

PREZZI DELLE MATERIE PRIME IN AUMENTO

Secondo l’Organizzazione economica, a risentirne saranno innanzitutto i prezzi delle materie prime che già sono aumentati bruscamente. “La Russia e l'Ucraina insieme rappresentano circa un terzo delle esportazioni globali di grano e sono importanti produttori di fertilizzanti e metalli utilizzati nell'industria come il nichel e il palladio. Le interruzioni del grano, del mais e dei fertilizzanti rischiano di aumentare la fame e l'insicurezza alimentare in tutto il mondo. L'impennata dei prezzi dei metalli potrebbe influenzare una vasta gamma di industrie come quella degli aerei, delle auto e dei chip”, spiega l’Ocse.

L’IMPATTO ENERGETICO

Ancora più duro l’impatto energetico: “Con la Russia che fornisce circa il 16% del gas naturale del mondo e l'11% del petrolio, i prezzi dell'energia sono saliti in modo allarmante. L'Europa in particolare è fortemente dipendente dal gas e dal petrolio russo. I prezzi spot del gas in Europa sono ora più di 10 volte più alti di un anno fa, mentre il costo del petrolio è quasi raddoppiato nello stesso periodo. Lo shock dei prezzi danneggerà le famiglie e interromperà la produzione di beni e servizi in tutto il mondo".

IL SEGRETARIO GENERALE CORMAN: CI VORRANNO ALCUNI ANNI PER COMPENSARE COMPLETAMENTE QUESTA DIPENDENZA E COSTRUIRE LA SICUREZZA ENERGETICA IN EUROPA

Parlando oggi alla presentazione della valutazione, il segretario generale dell'OCSE Mathias Cormann ha affermato che “la compressione dell'offerta di materie prime che deriva da questa guerra, sta esacerbando le interruzioni della catena di approvvigionamento causate dalla pandemia, che probabilmente peserà sui consumatori e sulle imprese per qualche tempo a venire. In termini di risposta politica e di mercato, dobbiamo rimanere freddi. Abbiamo bisogno sia di un'azione ragionevole a breve termine che di un'azione ragionevole a lungo termine – ha aggiunto -. L'Ue dipende pesantemente dalla Russia per il suo approvvigionamento energetico. Il 27% delle importazioni di petrolio greggio dell'UE, il 41% delle sue importazioni di gas naturale e il 47% delle importazioni di combustibile solido provengono dalla Russia. Ci vorranno alcuni anni per compensare completamente questa dipendenza e costruire la sicurezza energetica in Europa, ma l'azione dovrebbe iniziare ora”.

Secondo Cormann “in queste circostanze estreme che il mercato europeo dell'energia si trova ad affrontare, incoraggerei fortemente un riesame a mente aperta delle attuali impostazioni politiche, compresa una rivalutazione della struttura e del design del mercato più appropriato - per garantire la sicurezza energetica e l'accessibilità economica, pur rimanendo in linea con gli obiettivi climatici".

LE PAROLE DEL CAPO ECONOMISTA BOONE

Sulla stessa linea il capo economista dell'OCSE e vice segretario generale Laurence Boone: "Proprio quando l'economia mondiale sembrava emergere da due anni di crisi COVID-19, in Europa è scoppiata una guerra brutale e devastante. Non sappiamo ancora come si svolgerà, ma sappiamo che questo farà male alla ripresa globale e spingerà l'inflazione ancora più in alto. Questa guerra ha messo in moto forze di de-globalizzazione che potrebbero avere effetti profondi e imprevedibili. Le politiche dei governi hanno un ruolo cruciale da giocare nel ristabilire alcune delle certezze e della sicurezza che abbiamo perso".

ASIA-PACIFICO E AMERICA MENO COLPITE

L’Ocse ha ammesso che le economie avanzate della regione Asia-Pacifico e le Americhe hanno legami commerciali e di investimento con la Russia più deboli rispetto all'Europa, e alcune sono importanti produttori di materie prime, ma la crescita sarà ancora colpita da una domanda globale più debole e dall'impatto dei prezzi più alti sui redditi e le spese delle famiglie.

Nelle economie dei mercati emergenti sono previsti cali più marcati per quelli che sono grandi importatori di materie prime. Ci si aspetta che i prezzi più alti di cibo ed energia spingano l'inflazione più in alto che nelle economie avanzate. La minaccia di carenza di cereali, in particolare, sottolinea la necessità di assicurare che il commercio continui a fluire.

POLITICA MONETARIA VA CONCENTRATA SU INFLAZIONE E MERCATI FINANZIARI

Per l’Organizzazione economica “di fronte a un tale shock dell'offerta, la politica monetaria dovrebbe rimanere concentrata nel garantire aspettative d'inflazione ben ancorate e intervenire se necessario, assicurando il buon funzionamento dei mercati finanziari. Le priorità immediate di spesa per i governi includono i costi del sostegno ai rifugiati in Europa, mentre misure fiscali temporanee, tempestive e ben mirate sono necessarie per attutire l'impatto immediato della crisi su consumatori e imprese”.

BENE MISURE PER MITIGARE IMPATTO PREZZI ENERGIA PURCHE’ TEMPORANEE

L'Ocse ha sottolineato anche che “i trasferimenti temporanei di denaro mirati ai consumatori vulnerabili possono essere un modo efficiente di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi dell'energia. Altre misure sono o meno ben mirate a coloro che hanno veramente bisogno di sostegno o creano distorsioni controproducenti. Andando oltre l'emergenza immediata, queste misure dovrebbero essere riviste”.

La valutazione dell'Ocse stima che misure fiscali governative ben mirate di circa 0,5 punti percentuali del PIL potrebbero sostanzialmente mitigare l'impatto economico della crisi senza aumentare sostanzialmente l'inflazione. Inoltre, la guerra ha fatto emergere l'importanza “di ridurre al minimo la dipendenza dalla Russia per le importazioni chiave, diversificando le fonti di energia e accelerando la transizione dai combustibili fossili investendo di più nelle energie rinnovabili”, ha concluso il report Ocse.

IL RAPPORTO OCSE