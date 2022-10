Inflazione, Istat: accelerano prezzi spinti da energia e beni alimentari (+13,1%)

Secondo le stime preliminari, nel mese di ottobre 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento del 3,5% su base mensile e dell’11,9% su base annua (da +8,9% del mese precedente).

■ La forte accelerazione dell’inflazione su base tendenziale si deve soprattutto ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +44,5% di settembre a +73,2%) sia regolamentati (da +47,7% a +62,1%) sia non regolamentati (da +41,2% a +79,5%), e in misura minore ai prezzi dei Beni alimentari (da +11,4% a +13,1%), sia lavorati (da +11,4% a +13,4%) sia non lavorati (da +11,0% a +12,9%) e degli Altri beni (da +4,0% a +4,5%). Rallentano invece i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,7% di settembre a +5,1%).

■ L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da +5,0% a +5,3% e quella al netto dei soli beni energetici da +5,5% a +5,8%.

■ Su base annua accelerano i prezzi dei beni (da +12,5% a +17,9%), mentre rallentano di poco quelli dei servizi (da +3,9% a +3,7%); si amplia in misura marcata, quindi, il differenziale inflazionistico negativo tra questi ultimi e i prezzi dei beni (da -8,6 di settembre a -14,2 punti percentuali).

■ Accelerano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +10,9% a +12,7%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +8,4% a +8,9%).

■ L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici regolamentati (+28,4%), degli Energetici non regolamentati (+28,3%) e in misura minore a quelli degli Alimentari non lavorati (+2,4%), degli Alimentari lavorati (+1,7%) e dei Beni non durevoli (+0,7%); in calo invece, a causa per lo più di fattori stagionali, i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e dei Servizi relativi ai trasporti (entrambi -0,8%).

■ L’inflazione acquisita per il 2022 è pari a +8,0% per l’indice generale e a +3,7% per la componente di fondo.

■ Secondo le stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta del 4,0% su base mensile e del 12,8% su base annua (da +9,4% nel mese precedente).

Il commento

Sono per lo più i Beni energetici, sia quelli regolamentati sia quelli non regolamentati, a spiegare la straordinaria accelerazione dell’inflazione di ottobre 2022, con i prezzi dei Beni alimentari (sia lavorati sia non lavorati) che continuano anch’essi ad accelerare, in un quadro di tensioni inflazionistiche che attraversano quasi tutti i comparti merceologici; frenano solo i Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. È necessario risalire a giugno 1983 (quando registrarono una variazione tendenziale del +13,0%) per trovare una crescita dei prezzi del “carrello della spesa”, su base annua, superiore a quella di ottobre 2022 e a marzo 1984 per un tendenziale dell’indice generale NIC pari a +11,9%.

IMPENNATA DELL’INFLAZIONE A OTTOBRE

A ottobre, secondo le stime preliminari, l’accelerazione su base annua dell’indice generale dei prezzi al consumo NIC (da +8,9% a +11,9%) si deve ai prezzi dei beni (da +12,5% a +17,9%), mentre decelerano quelli dei servizi (da +3,9% a +3,7%); il differenziale inflazionistico tra questi ultimi e i prezzi dei beni rimane quindi negativo, ma si amplia in misura marcata a -14,2 punti percentuali (da -8,6 di settembre).

La forte accelerazione dei prezzi dei beni è imputabile prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici (da +44,5% di settembre a +73,2%; +28,3% il congiunturale), a causa sia dei Beni energetici regolamentati (da +47,7% a +62,1%; +28,4% su mese) sia dei Beni energetici non regolamentati (da +41,2% a +79,5%; +28,3% su mese). Per la componente regolamentata accelerano i prezzi dell’Energia elettrica mercato tutelato (da +57,3% a +91,5%; +51,9% rispetto a settembre), mentre quelli del Gas di città e gas naturale mercato tutelato rimangono stabili (+43,0%; nulla la variazione congiunturale). La stabilità su base congiunturale dei prezzi del Gas di città e gas naturale mercato tutelato si deve alla stima che si è resa necessaria a seguito del nuovo metodo introdotto dall’ARERA (delibera 374/2022/R/gas), per l’aggiornamento, a partire dal mese di ottobre 2022, delle tariffe del Gas mercato tutelato. In base al nuovo metodo di calcolo, infatti, il valore della componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale (CMEMm), applicata ai clienti ancora in tutela, è aggiornato su base mensile ma pubblicato nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento. ARERA ha pubblicato ai primi di ottobre il valore del CMEMm finalizzato a fornire un’indicazione agli operatori per quantificare la stima in acconto del valore di questa componente da applicare ai consumi del mese in cui la bolletta viene emessa, ossia, prima che si sia formato il prezzo del mese di riferimento oggetto di fatturazione. Poiché il CMEMm pubblicato ai primi di ottobre incorpora gli andamenti dei prezzi all’ingrosso del mese di settembre, tenuto conto che quello che sarà pubblicato ai primi di novembre si baserà sui prezzi all’ingrosso del gas in discesa nel mese di ottobre, il valore del CMEMm utilizzato per la stima della variazione congiunturale è stato quello del trimestre luglio-settembre, essendo stato valutato questo il valore atteso con maggiore probabilità per il mese di ottobre. In occasione del rilascio dei dati definitivi la stima dell’indice dei prezzi del Gas di città e gas naturale mercato tutelato sarà aggiornata tenendo conto del CMEMm che ARERA pubblicherà agli inizi di novembre.

La dinamica dei prezzi degli Energetici non regolamentati si deve all’impennata dei prezzi dell’Energia elettrica mercato libero, la cui dinamica annua (da +136,7% di settembre a +329,0%) incorpora la differenza tra la variazione congiunturale di ottobre 2022 (+62,7%) e quella di ottobre 2021 (-10,2%). Aumentano su base mensile i prezzi del Gas di città e gas naturale mercato libero (+63,9%), e in misura minore quelli dei Combustibili solidi (da +16,3% a +23,9%; +6,8% sul mese), mentre decelerano i prezzi del Gasolio per mezzi di trasporto (da +19,8% a +16,8%; +1,0% il congiunturale), del Gasolio per riscaldamento (da +43,6% a +36,4%; +0,1% dal mese precedente) e invertono la tendenza quelli della Benzina (da +3,3% a -2,2%; -2,5% rispetto a settembre).

Contribuiscono all’accelerazione dei prezzi dei beni anche quelli dei Beni alimentari (da +11,4% a +13,1%; +1,9% il congiunturale), sia lavorati (da +11,4% a +13,4%; +1,7% rispetto al mese precedente) sia non lavorati (da +11,0% a +12,9%; +2,4% da settembre); per quest’ultimo aggregato da segnalare l’accelerazione dei prezzi dei Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (da +16,7% a +25,1%; +8,2% su base mensile), mentre rallentano quelli della Frutta fresca o refrigerata (da +7,9% a +6,5%; +0,7% rispetto a settembre). In accelerazione anche i prezzi degli Altri beni (da +4,0% a +4,5%; +0,5% sul mese) e di tutti gli aggregati che ne fanno parte e quindi dei prezzi dei Beni durevoli (da +4,6% a +5,1%; +0,4% da settembre), dei Beni non durevoli (da +4,6% a +5,2%; +0,7% il congiunturale) e dei Beni semidurevoli (da +2,8% a +3,2%; +0,5% sul mese).

La lieve decelerazione dei prezzi dei servizi (da +3,9% di settembre a +3,7%; -0,4% su base mensile) è il risultato di dinamiche dei prezzi delle diverse componenti che si bilanciano; da notare il rallentamento dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,7% a +5,1%; -0,8% su settembre), causato dai prezzi dei Servizi di alloggio (da +16,0% a +12,4%; -6,0% il congiunturale).