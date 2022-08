Inflazione, Istat: Aumentano prezzi cibo (+10,2%). Energia e alimentari spingono inflazione a +8,4%

Secondo le stime preliminari, nel mese di agosto 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,8% su base mensile e dell’8,4% su base annua (da +7,9% del mese precedente).

■ L’accelerazione dell’inflazione su base tendenziale si deve prevalentemente da una parte ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +42,9% di luglio a +44,9%) e in particolare degli Energetici non regolamentati (da +39,8% a +41,6%; i prezzi dei Beni energetici regolamentati continuano a registrare una crescita molto elevata ma stabile a +47,9%), e dall’altra a quelli dei Beni alimentaria lavorati (da +9,5% a +10,5%) e dei Beni durevoli (da +3,3% a +3,9%). Registrano, invece, un rallentamento i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +8,9% a +8,4%).

■ L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da +4,1% a +4,4% e quella al netto dei soli beni energetici da +4,7% a +4,9%.

■ Su base annua accelerano i prezzi dei beni (da +11,1% a +11,8%) mentre è sostanzialmente stabile la crescita di quelli dei servizi (da +3,6% a +3,7%); si amplia, quindi, il differenziale inflazionistico negativo tra questi ultimi e i prezzi dei beni (da -7,5 di luglio a -8,1 punti percentuali).

■ Accelerano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +9,1% a +9,7%), mentre rallentano quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +8,7% a +7,8%).

■ L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici non regolamentati (+3,0%), dei Servizi relativi ai trasporti (+2,4%, anche a causa di fattori stagionali), degli Alimentari lavorati (+1,2%), dei Beni durevoli (+0,8%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,7%, anche a causa di fattori stagionali).

■ L’inflazione acquisita per il 2022 è pari a +7,0% per l’indice generale e a +3,5% per la componente di fondo.

■ Secondo le stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,8% su base mensile e del 9,0% su base annua (da +8,4% nel mese precedente).

Il commento

Sono l’energia elettrica e il gas mercato libero che producono l’accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (in parte mitigata dal rallentamento di quelli dei carburanti) e che, insieme con gli alimentari lavorati e i beni durevoli, spingono l’inflazione a un livello (+8,4%) che non si registrava da dicembre 1985 (quando fu pari a +8,8%). Accelerano, così, l’inflazione al netto degli energetici e degli alimentari freschi (+4,4%; non era così da maggio 1996 quando fu +4,7%), al netto dei soli beni energetici (+4,9%; non era così da aprile 1996) e la crescita dei prezzi del cosiddetto “carrello della spesa” (+9,7%; un aumento che non si osservava da giugno 1984).

L’INFLAZIONE IN ACCELERAZIONE AD AGOSTO, DOPO IL LIEVE RALLENTAMENTO DI LUGLIO

Ad agosto, secondo le stime preliminari, l’accelerazione su base annua dell’indice generale dei prezzi al consumo NIC (da +7,9% di luglio a +8,4%) si deve ai prezzi dei beni (da +11,1% a +11,8%), mentre la crescita di quelli dei servizi rimane sostanzialmente stabile (da +3,6% a +3,7%); il differenziale inflazionistico tra questi ultimi e i prezzi dei beni rimane quindi negativo, ma si amplia a -8,1 punti percentuali (era -7,5 a luglio).

L’accelerazione dei prezzi dei beni è imputabile prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici (da +42,9% di luglio a +44,9%; +2,5% il congiunturale), a causa della componente non regolamentata che registra un’accelerazione (da +39,8% a +41,6%; +3,0% rispetto al mese precedente), mentre quella regolamentata pur continuando a registrare una crescita molto sostenuta rimane stabile (+47,9%; nullo il congiunturale). L’accelerazione dei prezzi degli Energetici non regolamentati è dovuta ai prezzi dell’Energia elettrica mercato libero (da +109,2% a +135,9%; +20,5% sul mese) e a quelli del Gas di città e gas naturale mercato libero (+22,8% su base mensile; la crescita tendenziale dei prezzi del Gas di città e gas naturale nel loro complesso sale così a +62,5%, da +42,8% di luglio). Questa dinamica è stata solo in parte compensata dal rallentamento dei prezzi del Gasolio per mezzi di trasporto (da +30,9% a +18,2%, -9,2% il congiunturale), della Benzina (da +22,3% a +8,8%; -10,4% da luglio) e del Gasolio per riscaldamento (da +52,5% a +43,6%; -6,0% sul mese).

Accelerano anche i prezzi dei Beni alimentari (da +9,6% di luglio a +10,2%; +1,0% rispetto al mese precedente) a causa di aumenti generalizzati dei prezzi degli Alimentari lavorati la cui crescita sale da +9,5% a +10,5% (+1,2% sul mese), mentre quella dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati rimane pressoché stabile (passando da +9,6% a +9,7%, +0,4% la variazione congiunturale).

Da segnalare anche l’accelerazione dei prezzi degli Altri beni (da +3,0% a +3,3%; +0,4% su base mensile), imputabile prevalentemente ai prezzi dei Beni durevoli la cui crescita passa da +3,3% a +3,9% (+0,8% la variazione congiunturale), a causa dei Grandi apparecchi domestici elettrici e non (da +6,0% a +7,3%; +1,4% sul mese), dei Piccoli elettrodomestici (da +2,1% a +4,5%; +1,8% da luglio), delle Automobili usate (da +7,5% a +11,1%; +3,3% il congiunturale), degli Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici (da +14,2% a +17,3%; -2,5% su base mensile) e alla flessione meno marcata dei prezzi degli Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini (da -18,1% a -16,0%; +1,7% rispetto al mese precedente) e degli Apparecchi per il trattamento dell’informazione (da -4,0% a -3,1%; +2,1% sul mese).

I prezzi dei Servizi registrano una crescita pressoché stabile (da +3,6% a +3,7%; +0,6% da luglio). Da notare il rallentamento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +8,9% a +8,4%, +2,4% il congiunturale anche a causa anche di fattori stagionali), dovuto alla decelerazione dei prezzi del Trasporto aereo passeggeri, la cui crescita rimane molto elevata (da +109,2% a +85,1%; +18,4% su base mensile), e del Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne (da +8,7% a +6,5%; +25,6% la variazione congiunturale), mentre si riduce la flessione di quelli del Trasporto passeggeri su rotaia (da -9,0% a -8,3%; +1,4% rispetto a luglio).