Influenza aviaria. Al 31 marzo la Francia ha avuto oltre 1.112 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)

Di seguito AGRICOLAE pubblica il report pubblicato dal ministero delle politiche agricole francesi sull'attuale situazione di influenza aviaria nel paese: https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-la-situation-en-france

Dall'inizio di agosto sono stati rilevati numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nella fauna selvatica o negli allevamenti in Europa. Le autorità sanitarie di molti Stati membri (Paesi Bassi, Germania, Italia, ecc.) hanno notificato focolai negli allevamenti di pollame (tacchini e polli da carne, galline ovaiole). Trentaquattro paesi sono oggi colpiti dall'epizoozia su tutto il continente europeo.

La Francia non è risparmiata. Un primo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità è stato rilevato il 26 novembre in un allevamento di galline ovaiole nel dipartimento del Nord .

Il 16 dicembre è stato confermato un focolaio di tipo H5N1 in un allevamento di anatre pronte all'alimentazione forzata nel Gers, il primo focolaio di pollame evidenziato nel sud-ovest dall'inizio di questo nuovo episodio. Da allora, diversi dipartimenti del sud-ovest sono stati colpiti con numerosi casi, in particolare nelle Landes e nei Pirenei atlantici.

Mentre la situazione ha iniziato a stabilizzarsi nel sud-ovest, i focolai di HPAI sono aumentati notevolmente nei Paesi della Loira dalla fine di febbraio.

In due dipartimenti (Vendée e Loire-Atlantique) si osserva una rapida diffusione del virus HPAI e vengono implementate nuove misure di controllo. Mirano a rallentare la diffusione del virus. Tuttavia, il solo dipartimento della Vandea ora ha più famiglie del sud-ovest. E la progressione continua nell'ovest della Francia.

Numero di focolai e casi confermati in Francia

Al 31 marzo 2022, la Francia ha avuto 1.112 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel bestiame, 39 casi nella fauna selvatica e 22 casi nei cortili.

Influenza aviaria - Numero di focolai e casi in Francia

Misure di protezione in caso di focolaio

Le misure di politica sanitaria vengono adottate ogni volta che viene rilevato un focolaio per prevenire la diffusione del virus:

-macellazione preventiva degli animali entro un perimetro definito con decreto prefettizio,

-disinfezione del sito,

-divieto di movimento del pollame in zone di protezione e sorveglianza definite intorno ai focolai.

Quando si tratta di casi confermati nella fauna selvatica, vengono istituite zone di controllo temporaneo (ZCT).

PROMEMORIA : Il consumo di carne, foie gras e uova – e più in generale di qualsiasi prodotto alimentare a base di pollame – non presenta alcun rischio per l'uomo.

Misure preventive

L'intero territorio metropolitano è stato posto il 5 novembre a rischio “alto” vista la rapida progressione del virus dell'influenza aviaria in Europa.

Applicazione delle seguenti misure preventive su tutto il territorio metropolitano, a causa del passaggio a rischio “alto”:

-adeguato riparo del pollame da allevamenti commerciali e confinamento o rete di aie;

-divieto di organizzazione di assembramenti e di partecipazione di pollame originario dei territori interessati;

-condizioni rafforzate per il trasporto, l'introduzione nell'ambiente naturale di selvaggina da penna e l'uso di richiami;

-divieto di gare di piccioni viaggiatori in partenza o in arrivo in Francia fino al 31 marzo;

-Vaccinazione obbligatoria nei giardini zoologici per gli uccelli che non possono essere confinati o protetti con reti.

Queste misure hanno lo scopo di proteggere il pollame domestico da potenziali contaminazioni. Sono accompagnati da un monitoraggio clinico quotidiano in tutti gli allevamenti (commerciali e non) al fine di rilevare qualsiasi comparsa del virus il più rapidamente possibile.

Nelle aree ad alto rischio di diffusione verranno prelevati campioni prima dello spostamento e potranno entrare solo le persone essenziali al funzionamento degli allevamenti. I professionisti del settore del foie gras si impegnano a ridurre la densità nelle aree colpite da precedenti crisi, con l'avvicinarsi di questo periodo rischioso.

I metodi di ricovero sono stati adattati per tenere conto delle condizioni di produzione, in particolare per gli allevamenti all'aperto. Questi adattamenti mirano a garantire un elevato livello di protezione contro il rischio di introduzione del virus negli allevamenti.

Due decreti di rafforzamento delle misure preventive

In applicazione della tabella di marcia firmata con i professionisti lo scorso luglio, il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari ha pubblicato il 30 settembre due decreti che specificano le regole per rendere gli allevamenti avicoli meno vulnerabili al virus.

Il primo decreto definisce le parti del territorio metropolitano all'interno delle quali il virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) ha un'elevata probabilità di diffondersi da un allevamento all'altro, in caso di introduzione. Queste aree sono denominate “aree a rischio di diffusione” (ZRD): https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044126709

Il secondo decreto definisce le misure preventive da osservare negli stabilimenti che detengono pollame o volatili in cattività, sulla base di un'analisi del rischio: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ JORFTEXT000044126719

Estrema vigilanza prevista da tutti

Julien Denormandie a settembre ha chiesto il rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza e una maggiore sorveglianza da parte di attori professionisti, singoli proprietari di uccelli e cacciatori.

L'episodio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) verificatosi in Francia tra l'autunno 2020 e la primavera 2021 è stato la causa di 492 focolai negli allevamenti di pollame, 20 casi nella fauna selvatica e 2 casi nella fauna selvatica in cattività. Circa 3,5 milioni di pollame (principalmente anatre) sono stati macellati nel sud-ovest durante questa crisi per ordine dell'amministrazione, a seguito dell'individuazione di focolai o come misura preventiva per limitare la diffusione del virus.

