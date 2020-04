INFORMATIVA SENATO, VALLARDI: VOUCHER AVREBBERO RISOLTO PROBLEMA MA E’ STATO DETTO DI NO. MA CI SONO ANCHE LE MACCHINE PER RACCOGLIERE POMODORI

"Si parla di quasi 600mila clandestini da regolarizzare? Approvando i voucher come proposto dalla Lega, probabilmente avremmo risolto il problema". Così in aula del Senato il presidente della commissione Agricoltura in quota Lega Gianpaolo Vallardi nel corso dell'informativa del ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova. Poi spiega: "ci sono anche le macchine per raccogliere i pomodori nei campi, basta dare incentivi agli agricoltori. L'agricoltura si aspettava di più dal decreto e mi pare di non vedere nulla di eccezionale in quello che le ha fatto". "Di sicuro il decreto non salva gli agricoltori, non so se salverà l'Italia", aggiunge il leghista.

