Informativa urgente, Camera. Patuanelli: Possibile import di materie prime in deroga a limiti fitosanitari. Ue ancora timida, aspetto risposta forte

Di recente Janusz Wojciechowski, Commissario Ue per l’agricoltura, ha illustrato il pacchetto di interventi straordinari messi in campo dalla Commissione per affrontare la crisi dei mercati. Innanzitutto attraverso lo stanziamento di 500 mln euro di fondi Ue, per attivare così le misure di mitigazione delle turbative di mercato per sostenere i settori più colpiti dalla crisi. Le risorse saranno reperite utilizzando 350 mln della riserva di crisi e 150 mln euro da entrate a destinazione specifica per pagamenti diretti e mercati. Queste misure potranno essere cofinanziate, e certamente lo faremo, fino ad un massimo del 200%.”

Così il ministro Mipaaf Stefano Patuanelli nel corso della Informativa urgente svoltasi alla Camera.

“La bozza di atto delegato reso disponibile dalla Commissione prevede per l’Italia una assegnazione di 48 mln euro che potranno essere integrati con un cofinanziamento fino a 96 mln euro a cui siamo chiamati a farci carico con un ulteriore sforzo finanziario. Per l’Italia significherebbe disporre di uno stanziamento complessivo di 144 mln euro che è mia intenzione destinare ai settori maggiormente in difficoltà, zootecnico e lattiero caseario in primis.

Occorre far presto, le imprese hanno bisogno di sostegno e i tempi concessi dalla Commissione sono ristretti.

La commissione ha poi proposto la deroga per il solo 2022 all’attuale norma della pac che prevede di destinare almeno il 5% delle superfici agricole ad aree ecologiche. La commissione predisporrà un atto delegati per permettere la coltivazione in tale aree delle colture più necessarie.

In tema Pac si prevede la possibilità per gli Stati di erogare un livello più elevato di anticipi per i pagamenti diretti e le misure a superficie dello sviluppo rurale, a partire però dal 16 ottobre 2022.

Per porre freno alle speculazioni la commissione si è mostrata disponibile ad autorizzare le importazioni temporanee di materie prime da paesi terzi anche in deroga ai limiti massimi di residui fitosanitari.

Ho fatto però presente che tali misure non sono sufficienti in una crisi così ampia. Opportuno sarebbe procedere con una proroga dell’attuale regime di aiuti di stato per la crisi covid a scadenza a fine giugno. Sarebbe altrimenti complesso l’adozione di un nuovo meccanismo, per altro limitato a soli 35mila euro ad azienda agricola.

Temo che questa mia proposta cadrà nel nulla perché la volontà della commissione è di proporre un nuovo pacchetto di aiuti.

Sui Psn ho richiamato l’attenzione sulla possibilità di una deroga temporanea ad alcuni vincoli, così da permettere di destinare tutte le superfici a qualsiasi titolo a colture proteiche, cereali o girasoli. Dette regole dovrebbero poi essere valide non solo per il 2022 ma anche per il 2023, così da comprendere le semine autunnali.

Ho invitato la commissione ad aumentare il plafond da destinare agli aiuti accoppiati per le colture proteiche, cereali e semi oleosi.

Le proposte della Commissione sono un primo passo ma appaiono ancora timide. Mi aspetto dall’Ue una risposta forte e coesa per il sostegno ai paesi.

Il Commissario ha condiviso la necessità di rivedere i piani strategici nazionali, pur ribadendo l’importanza di rispettare gli obiettivi di sostenibilità della nuova Pac.

Non dobbiamo ragionare su una modifica strutturale dei piani strategici ma occorre valutare una sospensione dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti.”