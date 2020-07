INFRAZIONE VOUCHER, CENTINAIO (LEGA): “STIAMO CON ASSOCIAZIONI TURISMO, EUROPA RISCHIA DI MASSACRARE SETTORE’

" Dopo mesi di blocchi e in piena crisi del turismo l'infrazione europea sui voucher rischia di essere il colpo di grazia per il settore in Italia. Stiamo con Astoi e con tutte le associazioni rappresentative del turismo organizzato. Il governo ascolti il loro grido d'allarme: cancellare i voucher sarebbe la condanna a morte per imprese, lavoratori e quindi avrebbe effetti negativi anche per gli stessi consumatori. L'Europa dimostra di non avere idea della drammatica situazione che stanno vivendo agenzie viaggi e tour operator, che hanno già fatto grandi sforzi per cercare di dare risposte, ma che, senza entrate, non possono essere caricate di costi milionari.

Il governo alzi la testa e non si faccia piegare dalle minacce di Bruxelles, in gioco c'è la sopravvivenza di un comparto fondamentale per il nostro Paese'. Lo dice il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro all'Agricoltura e al turismo, dopo l'appello lanciato dalle sigle di settore

-RIPRODUZIONE RISERVATA-