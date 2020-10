Innovazione: Cia, potenziare digitalizzazione in agricoltura con blockchain

“La ricerca e lo sviluppo della blockchain, apre nuove e importanti opportunità al settore in materia di innovazione e sostenibilità -ha dichiarato il presidente nazionale di Cia, Dino Scanavino-. Come organizzazione stiamo lavorando a progetti in tal senso, partendo dall'ascolto nel territorio per la definizione di un nostro piano di rilancio che, non a caso, vuole puntare sullo sviluppo estensivo dell’agricoltura digitale in Italia, per rendere sempre più resilienti e sostenibili i produttori nazionali, avendo a disposizione tecnologie innovative a supporto delle scelte di tecniche culturali e input produttivi, razionalizzazione delle risorse, raccolta dati, tracciabilità delle filiere, dove la blockchain è essenziale e strategica. Le riteniamo iniziative che mirano a potenziare la digitalizzazione del settore agricolo, ma che potranno trovare reale impulso solo attraverso le risorse del Recovery fund”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK