Innovazione, Dorfmann: Fondamentale ruolo opinione pubblica per comunicare al consumatore le nuove tecnologie

“Ci troviamo in un momento molto decisivo, siamo davanti ad un regolamento completamente riadattato e che non può regolamentare nuove altre new breeding techniques perché risale ad oltre venti anni fa. Il regolamento deve essere adattato ma in questo momento è in atto un dibattito politico molto complicato” ribadisce l’Eurodeputato Herbert Dorfmann nel corso del convegno "Lab to Farm, dal laboratorio al campo. Quale innovazione per l'agricoltura italiana?" promosso da Confagricoltura e Federchimica Assobiotec.

“La strategia farm to fork non la valuto negativamente sotto questo aspetto, perché la stessa strategia dice espressamente che le nuove tecnologie di miglioramento genetico potrebbero essere uno strumento valido a raggiungere gli obiettivi europei quali la diminuzione di antibiotici, di fitofarmaci ecc.

La strategia farm to fork apre perciò uno spiraglio e ancora adesso stiamo lavorando su alcuni compromessi” sottolinea.

“Occorrerà vedere se in parlamento europeo c’è una maggioranza a favore di queste nuove tecnologie, perché in caso positivo la commissione Ue potrebbe accelerare in tale direzione.

Tra gli aspetti più importanti occorre ricordare la centralità dei finanziamenti pubblici alla ricerca e che assieme alle new breeding techniques ci sono altre tecnologie da portare avanti. Fondamentale è poi tenere a bordo l’opinione pubblica, perché il pubblico e il consumatore oggi non sa di cosa parliamo quando trattiamo questi argomenti. Dobbiamo dunque essere chiari ed efficaci nel comunicare, cercando di arrivare a più consumatori possibili” conclude.