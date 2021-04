Innovazione, Giansanti (Confagricoltura): Potenziare scienza e ricerca per garantire cibo e assicurare sostenibilità ambientale ed economica

“Oggi siamo circa 7 miliardi di persone, in qualche decennio la popolazione mondiale è raddoppiata e dobbiamo far fronte a questa crescita che continua esponenzialmente. Diventa allora imprenscindibile spingere sulla genetica e sulla ricerca, perché aumentare la capacità produttiva ed affrontare contemporaneamente la sfida della sostenibilità diventerebbe molto difficile in caso contrario. Siamo inoltre consapevoli che la terra arabile continua a diminuire, nonostante in alcuni paesi come il Brasile stia crescendo. Tutto questo mentre in Ue diventa prioritaria la strategia Farm to fork, che secondo alcune previsioni americane vedrà diminuirà la produzione” prosegue.

