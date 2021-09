Innovazione, Patuanelli: Imprescindibile per conciliare produzione e ambiente. Fondamentale 4.0 in agricoltura

“L’innovazione è l’unico elemento per consentire all’agricoltura e al nostro paese di produrre cibo in sempre maggiore quantità rispettando l’ambiente. La transizione ecologica e la sostenibilità in agricoltura passa per l’innovazione. Sono stato tra l’altro il ministro che ha permesso l’accesso del settore agricolo al pacchetto 4.0, una misura che ha durata di tre anni e che vorremmo portare avanti. Chiederemo la cedibilità del credito nella prossima legge di bilancio perché credo profondamente nella capacità dell’innovazione di tenere insieme le esigenze di produzione e rispetto dell’ambiente. Inoltre è di grande attrattività per i giovani che attraverso l’innovazione vedono un futuro in agricoltura.”

Così il ministro Mipaaf Stefano Patuanelli nel corso del question time alla camera.

“Sulla stabilizzazione del personale forestale. In via di conclusione è la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale, un contratto che finalmente si potrà sottoscrivere dando più certezze al comparto forestale.

Con le regioni stiamo costruendo le regole di condominio della nuova pac. Ho un filo diretto costante con gli assessori per individuare quegli strumenti che territorialmente sono più attrattivi e possono risolvere i problemi dei nostri agricoltori. La Calabria avrà risorse per la sua programmazione specifica, abbiamo confermato le risorse per il biennio 21-22 dopo la lunga trattativa sul Feasr, trovando 100 mln euro in più per non andare ad incidere su alcune regioni con i nuovi criteri. I psr avranno una grande funzione, di sostenere la capacità produttiva dell’agroalimentare italiano.”