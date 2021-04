Inps: Bergesio (Lega), ok chiarimento istituto, Rem 2021 compatibile con bonus braccianti 2020. Ora proroga domande.

"L'Inps, con la circolare n. 61 diramata nella giornata di ieri, ha chiarito in modo univoco la compatibilità tra Reddito di emergenza 2021, previsto dal Decreto Sostegni, e i bonus percepiti dai lavoratori agricoli nei mesi di marzo e aprile del 2020. Si tratta di un chiarimento fondamentale perché, rispondendo alle preoccupazioni espresse dai sindacati, grazie a ciò viene eliminata una vera e propria ingiustizia a danno di oltre 300 mila lavoratori, potenziali beneficiari di questa misura, che rischiavano di non avere accesso al REM in quanto previsto solo per i lavoratori non coperti dai bonus_''. Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura a Palazzo Madama. “_Voglio ringraziare l’immediato intervento del Ministero del Lavoro attraverso la presa in carico della problematica da parte della sottosegretaria Tiziana Nisini che, consapevole dell’importanza del chiarimento, si è subito attivata. Ora però, per non vanificare questa nuova opportunità rivolta a nuclei familiari tra i più bisognosi, con redditi bassissimi, vicini alla soglia di povertà, occorre da un lato rimuovere alcuni requisiti stringenti che rischiano di vanificare per molti la finalità di questo sostegno; dall'altro, prorogare almeno fino al 31 maggio la data entro la quale presentare la domanda di accesso al Rem, in considerazione della circolare emanata ieri_'' conclude Bergesio.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK