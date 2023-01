Insetti. Dopo i grilli via libera anche alle larve in tavola. Filiera Italia: La sostenibilità non si fa con un piatto di insetti

“Nessuno vuole vietare un bel piatto di insetti a chi lo desidera, ma non si racconti la barzelletta della sostenibilità” commenta così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, la notizia che, dopo i grilli, anche le larve della farina hanno avuto il via libera come alimenti commestibili. “In un momento in cui la nostra produzione agroalimentare rischia di essere smantellata in nome di una sostenibilità ideologica che vorrebbe trasformare i nostri terreni agricoli in giardini improduttivi, esponendoci a quei rischi sull'approvvigionamento a cui la pandemia prima e la guerra poi ci hanno tragicamente abituati, è davvero pericoloso far credere che consumare grilli e larve sia la soluzione per salvaguardare il pianeta” precisa il consigliere e aggiunge “Si difenda piuttosto il modello agroalimentare italiano, esempio di sostenibilità a livello mondiale, in grado di vincere la sfida di produrre il cibo necessario a rispondere a un fabbisogno crescente impattando sempre meno”. “Gli insetti sono sostenibili solo se li si raccoglie come i nostri progenitori, è in malafede chi sostiene il contrario - dice ancora Scordamaglia - per usare gli insetti per sfamare 8 miliardi di persone li si dovrà allevare con metodi ben più impattanti ambientalmente in termini di energia, acqua e uso di antibiotici, generando impatti ben superiori al nostro allevamento tradizionale. Per non parlare dei problemi di sicurezza e dei fattori antinutritivi (si pensi alla chitina) che essi contengono”. “In questo scenario - conclude Scordamaglia - è chiaro che non saranno gli insetti a salvare il mondo, la vera battaglia è quella di continuare a innovare un settore agroalimentare che ha già raccolto da tempo la sfida della sostenibilità”