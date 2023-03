Insetti, Lollobrigida: firmati 4 decreti su etichettatura e scaffalatura trasparente per farine di grillo

“Abbiamo tentato di seguire le direttive europee ma tutto questo riguarda il modello produttivo della nostra nazione, quindi le persone hanno il diritto di sapere quello che mangiano. L’informazione e la capacità di discernimento sono alla base della sana alimentazione. Noi oggi emaniamo quattro decreti che riguardano le farine di insetti sulla base delle direttive europee autorizzative. Io non discuto che uno ci si possa nutrire di ciò che ritiene più idoneo alla propria alimentazione, ma diamo ai cittadini la libertà di scegliere con il massimo dell’informazione. Altro discorso sono i cibi sintetici, e quello avrà una reazione completamente diversa da parte del governo”.

Lo ha detto oggi presso il Masaf il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida nel presentare i quattro decreti sulle ulteriori indicazioni obbligatorie per l’immissione in commercio di alimenti contenenti farina di insetti, alla firma dei ministeri dell’Agricoltura, delle imprese e made in Italy e della Salute. Dopo le intese con raccomandazioni firmate ieri in Conferenza Stato-Regioni, i quattro decreti sono ora in dirittura d’arrivo.

“Grillo, locusta migratoria, vermi della farina minore e la larva gialla gli insetti coinvolti”, prosegue Lollobrigida. “Ci sarà un’etichettatura che specifichi in maniera puntuale e visibile la derivazione di questi insetti. E anche quali sono i rischi che possono derivare da queste farine. Il suggerimento puntuale che il collega Urso ha voluto inserire: delle scaffalature apposite per questi prodotti. Noi oggi diamo agli italiani la libertà di scegliere. Questi prodotti non sono in concorrenza con la nostra dieta mediterranea. Ma non vogliamo nemmeno che prodotti che i cittadini pensano derivanti dalla nostra tradizione siano esposte a una commistione anche inconsapevole”.