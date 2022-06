Insicurezza alimentare triplicata e destinata a crescere ancora del 17%. Ecco il report di Aie-Agenzia Internazionale sull’Energia su come la crisi energetica sta esacerbando crisi alimentare

"Secondo il Programma alimentare mondiale, il numero di persone che affrontano un'insicurezza alimentare acuta è più che triplicato tra il 2017 e il 2021 e potrebbe aumentare ulteriormente del 17% a 323 milioni quest'anno a causa della guerra russa in Ucraina - ha sottolineato l'Aie -. L'impennata dei prezzi dei generi alimentari dalla metà del 2020 è stata determinata da fattori quali la ripresa della domanda dopo la crisi del Covid-19, gli impatti meteorologici avversi sull'offerta, un numero crescente di restrizioni commerciali sui prodotti alimentari e il rapido aumento dei costi di input, in particolare energia e fertilizzanti".

"L'invasione russa dell'Ucraina si è aggiunta al crescente stress sulle catene di approvvigionamento alimentare. I due paesi sono i principali esportatori di cibo (insieme rappresentano quasi il 30% delle esportazioni mondiali di grano) e svolgono un ruolo chiave nella fornitura globale di fertilizzanti. Il blocco russo dei porti del Mar Nero ha interrotto le esportazioni di cibo e altre merci dall'Ucraina, mentre la più ampia aggressione militare sta mettendo a rischio il raccolto di quest'anno. La guerra sta anche facendo salire i prezzi dell'energia, che hanno effetti di ricaduta sulle catene di approvvigionamento alimentare attraverso l'aumento delle bollette energetiche e l'impennata dei prezzi dei fertilizzanti", si legge nel report nel quale si evidenzia che le "catene di approvvigionamento e mercati interconnessi a livello globale per il cibo e gli input associati (prodotti chimici per l'agricoltura, fertilizzanti, combustibili, mangimi, capitale e manodopera) significano che interruzioni di approvvigionamento apparentemente piccole in una regione o settore possono portare a gravi conseguenze in un altro".

L'USO DI ENERGIA PER LE INDUSTRIE AGROALIMENTARI

"Le industrie agroalimentari utilizzano l'energia per vari scopi. L'uso diretto dell'energia comprende l'elettricità per l'irrigazione automatizzata dell'acqua, il consumo di carburante per le macchine agricole e l'energia richiesta nelle varie fasi della lavorazione degli alimenti, dell'imballaggio, del trasporto e della distribuzione. L'uso di pesticidi e fertilizzanti minerali si traduce in grandi quantità di consumo di energia indiretto, con questi input ad alta intensità energetica da produrre. Sebbene la quota vari considerevolmente tra le regioni, a seconda di fattori quali le condizioni meteorologiche e i tipi di colture, i costi energetici diretti e non diretti possono rappresentare dal 40% al 50% dei costi variabili totali della coltivazione nelle economie avanzate come gli Stati Uniti. L'aumento dei prezzi dell'energia e dei fertilizzanti si traduce quindi inevitabilmente in un aumento dei costi di produzione e, in definitiva, in un aumento dei prezzi dei generi alimentari", si legge nel report.

FERTILIZZANTI PIU' COSTOSI

"L'azoto - prosegue Aie - è un nutriente essenziale per quasi tutta la vita vegetale. L'ammoniaca è il punto di partenza per tutti i fertilizzanti azotati minerali e metà dell'ammoniaca viene convertita in urea, il prodotto fertilizzante azotato più comune utilizzato a livello globale. In tutto il mondo, l'ammoniaca è prodotta quasi esclusivamente da gas naturale, consumando circa 170 miliardi di metri cubi (4% del consumo mondiale di gas). L'eccezione è la Cina, dove la produzione di ammoniaca si basa principalmente sul carbone. I prezzi dei fertilizzanti sono più che triplicati dalla metà del 2020 per raggiungere il livello più alto dalla crisi del 2008-2009 e il livello più alto mai registrato nel caso dell'urea. Questo aumento dei prezzi dei fertilizzanti è stato in parte determinato dalla ripresa della domanda, da varie interruzioni dell'offerta e restrizioni commerciali e dall'aumento dei costi di input. Il costo di produzione dei fertilizzanti è strettamente legato ai prezzi dell'energia, in particolare nel caso dei fertilizzanti azotati. Il gas naturale rappresenta spesso dal 70% all'80% dei costi operativi di produzione di ammoniaca e urea, con conseguente stretta correlazione dei prezzi. Negli ultimi mesi, gli impianti di fertilizzanti azotati hanno annunciato chiusure temporanee, adducendo come causa l'aumento vertiginoso dei costi del gas naturale. I prezzi del gas naturale sono fortemente aumentati in tutte le principali regioni consumatrici di gas dall'inizio del 2021, con i prezzi di riferimento europei e asiatici che hanno raggiunto i record storici nel primo trimestre di quest'anno dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Oltre al forte aumento dei costi di produzione, le restrizioni commerciali hanno spinto al rialzo i prezzi dei fertilizzanti".

LA SCARSA FORNITURA DI FERTILIZZANTI AVRÀ UN IMPATTO SPROPORZIONATO SUI MERCATI DIPENDENTI DALLE IMPORTAZIONI

I primi cinque produttori di ammoniaca – Cina, Unione Europea, Stati Uniti, India e Russia – rappresentano circa i due terzi della produzione mondiale. La Russia ha di gran lunga la quota più alta di produzione destinata all'esportazione, circa un quinto. L'UE, gli Stati Uniti e l'India sono tutti importanti importatori netti, anche se l'UE esporta parte della sua produzione. La Cina è di gran lunga il più grande produttore mondiale ed è in gran parte autosufficiente, sottolinea il report dell'Aie che prosegue: "Nel caso dell'urea, alcune grandi regioni consumatrici dipendono fortemente dalle importazioni. L'India importa circa il 30% dell'urea che utilizza e il Brasile quasi il 100%. Molti paesi africani importano anche quote molto elevate del loro consumo di urea, anche se le quantità sono piccole in termini assoluti".

"In caso di carenza di approvvigionamento e aumento dei prezzi, saranno queste regioni fortemente dipendenti dalle importazioni a subire gli effetti prima e più gravemente. Gli agricoltori possono rispondere alle scarse forniture acquistando e utilizzando meno fertilizzanti, il che potrebbe avere un impatto negativo sui raccolti per il prossimo raccolto. Ciò può aggravare ed estendere gli impatti a breve termine dell'attuale crisi alimentare e ostacolare gli sforzi per rispondere agli alti prezzi alimentari avviando la produzione interna", si legge nel report.

"Come ha osservato la scorsa settimana il Global Crisis Response Group delle Nazioni Unite , l'attuale distorsione dei mercati degli alimenti e dei fertilizzanti sta colpendo in modo più acuto le colture di grano e olio vegetale, con l'Africa destinata a sostenere l'impatto quest'estate. Se la scarsa disponibilità e i prezzi elevati dei fertilizzanti persisteranno nella prossima stagione di semina, il prodotto di base più consumato al mondo, il riso, sarà il prossimo grande raccolto a dover affrontare pressioni, colpendo miliardi di persone in più in Asia e nelle Americhe", ha spiegato Aie.

COSA POSSONO FARE I GOVERNI? STRUMENTI DIVERSI PER TEMPI DIVERSI

L'attuale crisi energetica e alimentare ha implicazioni sia a breve che a medio termine, ha ammesso Aie. I governi devono agire in modo rapido e deciso sulle questioni a breve termine mentre lavorano per affrontare quelle a lungo termine.

"Le risposte a breve termine in materia di energia e fertilizzanti potrebbero includere quanto segue: Rafforzare il dialogo e la cooperazione internazionali sulla sicurezza dell'energia e dell'approvvigionamento alimentare, anche in occasione del prossimo vertice dei leader del G7; L'eliminazione graduale delle restrizioni commerciali sui fertilizzanti può aiutare a ridurre le tensioni sui mercati alimentari. E le discussioni internazionali dovrebbero tenere conto del nesso tra energia e cibo; Incentivare e consentire ai coltivatori di alimenti di aumentare l'efficienza dell'uso dei nutrienti. Alcune regioni del mondo non usano abbastanza fertilizzanti azotati e alcune ne usano troppo; Le pratiche incarnate nelle "4R" della gestione dei nutrienti - l'applicazione della giusta fonte di fertilizzante, alla giusta dose, al momento giusto e nel posto giusto - possono ridurre la pressione sui mercati dei fertilizzanti abbassando la domanda senza ridurre i raccolti o aumentando raccolti con le stesse percentuali di applicazione; Alleviare la pressione sui mercati del gas naturale e del petrolio adottando misure a breve termine per ridurre la domanda. In risposta alle perturbazioni del mercato energetico dovute all'invasione russa dell'Ucraina, l'AIE ha fornito una serie di raccomandazioni ai responsabili politici per ridurre rapidamente la domanda di gas naturale e petrolio . Queste misure possono aiutare ad alleviare le tensioni sui mercati energetici e ad abbassare i prezzi, riducendo così alcuni degli impatti sui mercati dei fertilizzanti e degli alimenti descritti in questo commento; Considerando le limitate capacità di esportazione di GNL previste tra il 2022 e il 2024 e la generale mancanza di politiche forti per la transizione verso combustibili alternativi, le attuali condizioni difficili nei mercati globali del gas naturale potrebbero continuare nel medio termine. Ciò significherebbe una pressione persistente sui margini e sui costi operativi per i produttori di fertilizzanti, insieme a prezzi costantemente elevati per i consumatori".

Le misure per alleviare queste pressioni a medio termine potrebbero includere, secondo Aie:

Progettare strutture di supporto sostenibili per isolare i cittadini più vulnerabili dai prezzi elevati dei generi alimentari;

Le sovvenzioni e i trasferimenti dovrebbero essere progettati in modo tale da poter essere sostenuti oltre i prossimi mesi, se necessario;

Un'attenta progettazione di tali sussidi dovrebbe inoltre evitare le conseguenze indesiderate del semplice spostamento o dell'amplificazione dell'esposizione a prezzi più elevati ad altre parti della popolazione mondiale;

Alcuni paesi a basso reddito del Medio Oriente e dell'Africa sono già nel mezzo - o sull'orlo - di una grave carenza di cibo. Le economie avanzate hanno la responsabilità morale di considerare le circostanze di questi paesi e garantire che le loro politiche non peggiorino le situazioni che devono affrontare;

Secondo Aie infine occorre raddoppiare gli sforzi per sostituire l'uso dei combustibili fossili nella filiera alimentare con fonti di energia sicure e sostenibili;

La decarbonizzazione della produzione di ammoniaca può avere il duplice vantaggio di ridurre sia le emissioni di CO 2 dalla produzione di fertilizzanti sia la dipendenza dell'industria dal gas naturale proveniente dalla Russia e altrove;

La riduzione dell'uso di combustibili fossili in altre parti della catena di approvvigionamento alimentare, in particolare attrezzature agricole, merci e imballaggi, presenta opportunità simili.