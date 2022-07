International Cheese & Dairy Award: il Grana Padano ottiene due medaglie

Il Consorzio Tutela Grana Padano segnala il successo ottenuto nell’edizione 2022 dell’International Cheese & Dairy Award.

Il concorso riunisce ogni anno oltre 5 mila produttori da tutto il mondo e il Grana Padano Riserva, prodotto dalla storica azienda lodigiana, nata nel 1823, specializzata nella produzione, selezione, stagionatura e confezionamento di formaggi, ha ottenuto una medaglia d’oro e una medaglia d’argento nella classe Miglior Formaggio italiano.

“Siamo veramente orgogliosi – ha dichiarato il direttore Berni - che il formaggio DOP più conosciuto e consumato al mondo, con 5.234.443 forme prodotte nel 2021 ed un export salito a 2.240.335 forme, venga premiato anche come miglior formaggio italiano in una competizione di livello internazionale, con una giuria composta dai migliori esperti del settore lattiero caseario. Questi successi dimostrano ancora una volta che Grana Padano DOP è uno degli emblemi dell’eccellenza del Made in Italy in grado di regalare al mondo e a chi lo produce delle grandi soddisfazioni.

“Siamo quindi molto contenti di questi risultati ottenuti dalla ditta Ferrari – ha proseguito il direttore generale, Stefano Berni – perché sono un solido riconoscimento del lavoro quotidiano portato avanti dai nostri consorziati.”

Per la Ferrari Giovanni Industria Casearia Spa si tratta del quinto oro in sette anni dopo quelli ottenuti nel 2015, nel 2018, nel 2019 e nel 2021, per la quarta volta consecutiva, se si considera che nel 2020 non si è svolto il Premio e il Consorzio si congratula vivamente con la sua Consigliera Laura Ferrari, Presidente della Ferrari Giovanni.