Interpellanza, Vallascas Misto Camera, su rinnovabili e iniziative a contrasto aumento gasolio

Atto Camera

Interpellanza 2-01488

presentato da

VALLASCAS Andrea

testo di

Mercoledì 6 aprile 2022, seduta n. 673

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

in relazione alla crisi energetica determinata dall'aumento dei prezzi di alcune fonti di produzione, numerosi organi di stampa hanno posto l'attenzione sul fatto che le difficoltà energetiche dell'Europa e quindi dell'Italia non riguarderebbero unicamente il gas;

secondo il quotidiano «La Verità» del 30 marzo 2022 «la fragilità energetica dell'Europa si misura anche sul gasolio»; infatti, sembrerebbe che «Per i distillati petroliferi il 2021 si è chiuso a livello mondiale con un deficit di offerta del 3 per cento»; questo stato di cose, secondo l'articolista, dimostrerebbe che si starebbero consumando le riserve disponibili che «infatti in Europa, Asia e Stati Uniti sono ai minimi da oltre un decennio»;

il rischio individuato dal quotidiano sarebbe legato al fatto che, secondo le stime dei consumi e della capacità di produzione e raffinazione, il deficit dell'offerta potrebbe accentuarsi, fino a salire al 10 per cento;

questa situazione – acuitasi con il conflitto Russia-Ucraina – sarebbe determinata da una serie di concause dell'ultimo decennio, che avrebbero portato a una limitazione dell'offerta, a cui avrebbe contribuito anche l'emergenza Covid, «rispetto alla domanda. Quest'ultima non accenna a diminuire, ed anzi è tornata ai livelli pre-Covid (100 milioni di barili al giorno)»;

il citato conflitto russo-ucraino «si innesta, quindi, su una situazione già gravemente squilibrata», per quanto riguarda l'Europa, infatti, sembrerebbe che il gasolio proveniente dalla Russia rappresenti «il 50 per cento delle importazioni e il 15 per cento del consumo finale europeo»;

la guerra starebbe destabilizzando il mercato e «le sanzioni alla Russia e le relative contro-sanzioni vanno a colpire l'offerta, riducendola ulteriormente», infatti «dal 24 febbraio, giorno dell'inizio dell'invasione dell'Ucraina, il prezzo sul mercato mediterraneo del gasolio Cif Med 10ppm è cresciuto sino a superare i 1.100 euro/1.000 litri, cioè da due a tre volte il prezzo medio registrato negli ultimi cinque anni»; questa dinamica avrebbe accelerato l'aumento dei prezzi al consumo sino a determinare una situazione insostenibile per imprese e consumatori del nostro Paese, penalizzando soprattutto quei settori nevralgici dell'economia che fanno uso di gasolio come il trasporto merci, l'agricoltura e l'industria;

il 10 marzo 2022, in previsione dello sciopero delle aziende di trasporto merci su gomma, Codacons ha ricordato che «il blocco dell'autotrasporto avrà effetti diretti sulla collettività [...] portando ad una impennata dei listini al dettaglio nei negozi e nei supermercati. Una conseguenza inevitabile, considerato che l'85 per cento della merce venduta in Italia viaggia su gomma»;

secondo Federtrasporti l'aumento del prezzo del gasolio determinerebbe un rincaro dei «costi vivi per singolo camion di 12-13 mila euro»;

per il settore del trasporto passeggeri su autobus (trasporto pubblico locale, autolinee commerciali, noleggio autobus con conducente) è stato stimato un aggravio di spesa su base annua di oltre 300 milioni di euro;

un danno grave per la salvaguardia di un servizio pubblico e per un intero comparto «che nel suo complesso impegna 6.000 aziende, con 120.000 addetti e 70.000 autobus, che sviluppano servizi di trasporto collettivo per circa 2 miliardi di chilometri annuali, con il doppio dei passeggeri trasportati rispetto alla modalità ferroviaria»; l'aumento rischia di compromettere anche i collegamenti marittimi con conseguenze gravi per la continuità territoriale marittima delle regioni e delle comunità insulari;

il 30 marzo 2022 il quotidiano «l'Unione Sarda» ha segnalato che «in certi casi il costo del pieno dei traghetti è raddoppiato – e, all'orizzonte, potrebbero esserci nuovi aumenti delle tariffe per i passeggeri [...] Sulla linea Genova-Olbia [...] la spesa giornaliera per riempire i serbatoi delle navi (una voce che rappresenta circa un terzo dei costi d'esercizio) è cresciuta di 50 mila euro»;

secondo il quotidiano, «I primi rincari sono già realtà per gli autotrasportatori [...] l'aumento medio per ogni rimorchio da imbarcare è di 50 euro. Su tutte le tratte il rincaro va dai 6 ai 20 euro a metro lineare (un furgone da 12 tonnellate è lungo circa 7 metri)», mentre «le tariffe per i passeggeri hanno già superato i livelli di guardia. Sulla tratta Genova-Porto Torres (Tirrenia) una famiglia per un viaggio ad agosto spenderà almeno 1.200 euro»;

se non si adottano misure tempestive, la situazione rischia di degenerare, causando un ulteriore ed eccessivo aumento dei livello dei prezzi che potrebbe causare, come sta già facendo, un grave rallentamento della crescita economica, posto che, come detto, andrebbe a incidere su settori strategici per l'economia del Paese, come i trasporti, l'agricoltura e l'industria –:

quali iniziative intenda adottare il Governo, per quanto di competenza, anche di natura normativa, per contrastare l'aumento del gasolio e dei prodotti raffinati e salvaguardare settori strategici per la nostra economia e se non ritenga opportuno, nel contempo, adottare iniziative per accelerare il processo di transizione energetica per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili.

