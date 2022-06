Interrogazione, Albano FdI Camera, su iniziative volte ad abbattere costo gasolio comparto marittimo

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12237

presentato da

ALBANO Lucia

testo di

Martedì 31 maggio 2022, seduta n. 704

ALBANO e LOLLOBRIGIDA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

il comparto della pesca italiano si trova ad affrontare una profonda crisi di settore legata al forte rincaro dei costi di produzione che non rendono più economicamente sostenibile l'attività; il carburante ha raggiunto un costo elevatissimo tale da rendere impossibile armare le barche ed uscire, pena una perdita economica quotidiana; il prodotto estero, anche a causa del fatto che la quantità del pescato italiano continua a diminuire, copre ormai oltre l'80 per cento del pesce consumato in Italia: «Se non si agisce in fretta per arginare questa moria di operatori del settore, tra quindici anni la pesca italiana non esisterà più e saremo l'unico Paese al mondo circondato dal mare senza un'industria ittica» è la dichiarazione del presidente di Impresapesca;

il prezzo del gasolio per gli operatori marittimi è triplicato in un anno passando da 0,40 euro/litro alle attuali 1,20 euro/litro, il che ha costretto gli operatori, nel migliore dei casi, per continuare l'attività e assicurare un lavoro ai dipendenti ed il pescato fresco italiano alle famiglie, a lavorare in perdita o a tagliare le uscite, o peggio a disarmare le imbarcazioni e licenziare il personale, non essendo più in grado di sostenere i costi;

già nel mese di marzo 2022 i pescherecci italiani hanno sospeso le uscite in mare, per circa una settimana, a seguito di una decisione dall'associazione produttori pesca presa in un'assemblea avvenuta a Civitanova Marche con la presenza dell'80 per cento delle marinerie italiane; all'esito di una risposta del Governo ritenuta non soddisfacente a causa dell'esiguità della misura proposta, peraltro non ancora formalizzata, e di una situazione ulteriormente aggravatasi, in questi giorni sono in atto proteste e fermo imbarcazioni in tutti i porti d'Italia;

a quanto risulta dalla documentazione raccolta il costo del carburante da pesca nella vicina Francia è pari ad 0,85 euro/litro, a cui è necessario togliere 15 centesimi pagati direttamente dallo Stato alla pompa, più 20 centesimi recuperabili sugli oneri sociali, per cui si arriva al costo di 0,50 euro/litro, risultando così esso decisamente competitivo e sostenibile per le imprese della pesca francesi, a fronte di qualsiasi verifica per quelle italiane;

inoltre, il comparto della pesca è stato negli ultimi anni fortemente già provato dal caro gasolio, dalla pandemia, così come dalla recente decisione dell'Unione europea del Cgpm (Consiglio generale della pesca nel Mediterraneo) che ha ridotto le uscite in mare a 120-130 giorni;

onde evitare un nuovo blocco della pesca italiana e l'assenza sui mercati di prodotto ittico nazionale fresco, si ritiene necessario agire con urgenza con interventi necessari non solo per affrontare il presente ma anche per scongiurare la chiusura di molte attività –:

quali iniziative urgenti il Governo intenda intraprendere per abbattere il costo del gasolio e consentire agli operatori del settore di lavorare ed assicurare pesce fresco italiano di qualità al mercato interno, e quali valide e urgenti iniziative intenda adottare per sostenere il comparto della pesca nazionale, a rischio di default e chiusura.

(4-12237)