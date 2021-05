Interrogazione, Amitrano M5S Camera, su ritardi erogazione Fondo per la ristorazione

Atto Camera

AMITRANO Alessandro

Martedì 25 maggio 2021, seduta n. 515

AMITRANO, MARTINCIGLIO, DEL SESTO e VILLANI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 58, ha istituito un Fondo per la filiera della ristorazione;

l'istituzione del Fondo per la ristorazione, pari a 600 milioni di euro, era finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto, per un minimo di 1.000 ed un massimo di 10.000 euro, a favore delle imprese che effettuano la ristorazione, al fine di sostenere le aziende e le imprese nell'acquisto di prodotti di filiere agricole ed alimentari italiane nonché vitivinicoli, comprendendo tra i beneficiari anche gli agriturismi, mense, ristoratori e servizi di catering, uno strumento di sostegno per valorizzare la materia prima del territorio;

la ristorazione è un comparto rilevante della nostra economia nazionale ed elemento fondamentale della filiera agroalimentare; il provvedimento era volto al sostegno delle attività che maggiormente hanno sofferto le restrizioni a causa della crisi pandemica e tale fondo sarebbe servito a finanziare i ristoratori in forte crisi di liquidità dovuta ai prolungati periodi di lockdown e conseguenti chiusure delle proprie attività;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa apposita convenzione, ha selezionato Poste Italiane quale partner della misura, con il compito di gestire l'acquisizione delle domande, effettuare i controlli concernenti l'ammissibilità delle stesse, nonché erogare i pagamenti dei contributi; le domande andavano presentate dal 15 novembre al 15 dicembre attraverso il «portale della ristorazione», una piattaforma informatica di Poste Italiane, oppure in modalità cartacea agli sportelli;

a metà marzo 2021, le richieste di contributo complessivamente pervenute erano circa 40 mila e, a seguito dei necessari controlli di rito, previsti dal decreto ministeriale e dalla validazione del Ministero, le aziende aventi titolo, avrebbero beneficiato di un anticipo del 90 per cento erogato tramite bonifico; poi entro 15 giorni, dopo la presentazione a Poste della quietanza di pagamento degli acquisti, ci sarebbe stato lo sblocco del saldo, ossia doveva essere garantito al richiedente il pagamento del restante 10 per cento del contributo a saldo finale;

a quanto risulta agli interroganti, ad oggi sono numerose le segnalazioni ricevute dai soggetti destinatari della misura, i quali lamentano delle criticità sul forte ritardo nell'erogazione della cosiddetta liquidità immediata che il provvedimento avrebbe dovuto garantire; in una situazione di difficoltà e di carenza di liquidità, i soggetti beneficiari della misura, per motivi organizzativi e burocratici, non hanno ancora beneficiato del contributo, in quanto risulta che molte domande sono ancora in fase di valutazione e altre pur complete di corredo documentale non hanno ricevuto il saldo finale; dalle dichiarazioni dei rappresentanti delle associazioni di categoria, risulta che Poste Italiane ha gestito e sta gestendo l'istruttoria delle domande presentate con un forte rallentamento che si riversa conseguentemente anche nell'erogazione dei contributi –:

quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per far fronte al rallentamento delle procedure sulla liquidazione dei contributi di cui in premessa, al fine di agevolare l'erogazione dei finanziamenti, che attualmente risulta fortemente in ritardo, ai soggetti beneficiari che ne hanno diritto.

(4-09356)