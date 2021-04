Interrogazione, Barbaro FdI Senato, su istituzione camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia-Sannio

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-05314

presentata da

CLAUDIO BARBARO

martedì 20 aprile 2021, seduta n.317

BARBARO - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:

il 16 novembre 2016, il Ministero dello sviluppo economico, a seguito del parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, ha emanato il decreto di istituzione della camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia-Sannio, concludendo così il percorso di accorpamento dalle camere di commercio di Avellino e di Benevento;

il processo di accorpamento, tuttavia, non si è ancora concluso e, a far data dal 14 settembre 2020 per Benevento e dal 29 dicembre 2020 per Avellino, le due camere di commercio, rappresentative di 50.000 imprese in Irpinia e 30.000 nel Sannio, sono costrette alla mera ordinaria amministrazione non potendo intraprendere nessuna attività strategica, di assistenza e di promozione, né emanare bandi e, neanche, eventualmente costituirsi in giudizio; esse, infatti, operano in regime provvisorio in attesa dell'insediamento nel nuovo vertice, in quanto la Regione Campania non ha ancora convocato il primo consiglio camerale per l'insediamento dei 33 membri designati e l'elezione del nuovo presidente;

all'uopo, recentemente, l'assessore per le attività produttive, Antonio Marchiello, ha spiegato che la ragione del ritardo sia dovuta, anche, agli esposti presentati in merito alla rappresentatività di alcune associazioni;

l'attività e la promozione delle camere di commercio è essenziale, specialmente in un periodo di forte affanno per ogni attività produttiva del territorio, ed allo stato le due provincie campane ne sono sprovviste, in quanto sono decaduti gli organi delle precedenti camere di commercio di Avellino e Benevento e, come detto, non sono state ancora ufficializzate le cariche dei nuovi consiglieri della futura camera "Irpinia-Sannio",

si chiede di sapere, al fine di limitare i danni per l'imprenditoria del territorio:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e delle cause dell'incredibile ritardo;

se, come per le camere di commercio di Cremona, Pavia, Lodi, Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Ferrara, Ravenna, Pisa, Massa Carrara, Lucca, Viterbo, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, intenda nominare uno o più commissari per la camera di commercio Irpinia-Sannio ovvero disporre interventi alternativi volti a ripristinare la piena e legittima operatività delle due camere, in attesa del definitivo insediamento della nuova camera accorpata;

quali provvedimenti intenda assumere per rimuovere le complicazioni che ritardano la convocazione del primo consiglio della camera di commercio Irpinia-Sannio;

se intenda attivarsi presso la Regione Campania, per la convocazione della prima seduta del nuovo consiglio camerale che fra i suoi adempimenti ha, peraltro, l'elezione e l'insediamento del nuovo presidente.

(4-05314)