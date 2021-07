Interrogazione, Barboni FI Senato, su ristoro danni da siccità Emilia Romagna

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-05787

presentata da

ANTONIO BARBONI

martedì 13 luglio 2021, seduta n.345

BARBONI - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica. - Premesso che:

a causa del cambiamento climatico si assiste, per il secondo anno consecutivo, ad eventi climatici estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense e rapidi passaggi dal maltempo alla siccità. La lunga assenza di precipitazioni ha inevitabilmente ridotto il livello idrometrico del fiume Po a meno 2,66 metri, già registrato anche in agosto 2020, con la portata del fiume scesa sotto la soglia dei 1.000 metri cubi al secondo, ovvero il 24 per cento in meno rispetto alla media del periodo. La stessa difficile situazione idrica si registra anche per i fiumi dell'Emilia-Romagna Enza, Secchia, Reno e Trebbia, tutti abbondantemente sotto la media mensile;

la carenza di acqua ed il conseguente stato di siccità stanno provocando ingenti danni all'agricoltura emiliano-romagnola, così come in molte altre regioni italiane. Sin dallo scorso marzo, gli operatori del settore avevano lanciato l'allarme prevedendo un'altra crisi idrica a danno delle colture, visto che dall'inizio dell'anno solo in Romagna il totale delle piogge è stato di circa 170 millimetri, ovvero la metà della media del periodo;

la riduzione precoce del livello del fiume Po preoccupa, soprattutto perché rischia di mettere a repentaglio la risorsa idrica trasportata dal canale emiliano romagnolo (CER), cosiddetta autostrada dell'acqua, di 135 chilometri dal grande fiume a Rimini, con il sistema di approvvigionamento idrico regionale a rischio di tenuta;

dai dati emersi in questo periodo, per ovviare alla scarsità di precipitazioni, il canale sta trasportando oltre 150 milioni di metri cubi d'acqua dal Po, a beneficio delle colture e dell'ambiente del comprensorio, con impianti idrovori di prelievo accesi per oltre 55.000 litri al secondo;

a seguito dell'emergenza siccità e per cercare di salvare le colture, in Emilia-Romagna sono scattate le irrigazioni di soccorso, necessarie per tentare di mitigare i grossi danni che molte imprese agricole stanno subendo e non tutte le aziende del territorio hanno risorsa idrica sufficiente e tecnologia irrigua in grado di soddisfare le loro necessità, con relative perdite produttive superiori al 40 per cento;

in Emilia-Romagna, nonostante la regione abbia la necessità di rafforzare la sua capacità di raccogliere e trattenere acqua nel periodo invernale per disporne nei periodi di aridità, non vi sono tuttavia invasi di stoccaggio e in diverse aree l'approvvigionamento principale proviene da acque piovane e torrenti appenninici;

il consorzio di bonifica di secondo grado per il CER ha comunicato che le precipitazioni cadute negli ultimi giorni non hanno interessato affatto la maggior parte delle zone servite dalla risorsa idrica trasportata dallo stesso canale ai terreni coltivati. Secondo l'ultima stima le condizioni più critiche sono per le coltivazioni orticole, con perdite previste del 65 per cento, come nel caso delle cipolle, del 50 per cento per le patate, tra il 40 e il 50 per cento per i raccolti di mais e soia, mentre per le colture frutticole si stimano perdite dal 20 al 35 per cento. In base quindi all'ultimo studio effettuato, se non vi fosse l'acqua del CER, la mancanza di irrigazione avrebbe già causato perdite dirette per oltre 500 milioni di euro, con conseguenti danni per occupazione e indotto,

si chiede di sapere:

quali azioni intendano assumere tempestivamente i Ministri indirizzo, atti a scongiurare il rischio di un disastro economico, produttivo ed ambientale ormai annunciato. La fase di pre emergenza, in cui versa soprattutto l'area romagnola, obbliga ognuno per la propria competenza ad assumere opportune iniziative in tempi stretti;

considerando dunque il perdurare della condizione climatica particolarmente siccitosa, se si preveda un immediato calcolo e ristoro dei danni per consentire alle aziende interessate di sopravvivere e al contempo predisporre delle soluzioni di sistema adeguate alle differenze fra aree geografiche.

