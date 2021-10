Interrogazione, Baroni FI Camera, su iniziative per aumento fondi agricoltura in ambito Ue

Atto Camera

BARONI Anna Lisa

Martedì 12 ottobre 2021, seduta n. 575

ANNA LISA BARONI, NEVI e SPENA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

nel World Agri-Tech, convegno scientifico internazionale, agricoltori, aziende di agrofarmaci e industria alimentare hanno discusso degli obiettivi della strategia «Farm to Fork» (F2F), ritenendo che, senza una profonda innovazione nel settore, l'agricoltura europea perderà competitività e i prezzi degli alimenti saliranno;

gli stessi ritengono sia difficile continuare a produrre cibo sano, a prezzi accessibili, riducendo del 50 per cento gli agrofarmaci, del 20 per cento i fertilizzanti, innalzando la Sau biologica al 25 per cento entro il 2030;

senza nuovi strumenti, prevedono un calo della produttività delle aziende agricole europee, un aumento delle importazioni da Paesi terzi, un aumento dei prezzi causato dalla minore produttività, nonché lo scadimento della qualità del cibo;

a livello globale, ciò causerebbe un aumento dei prezzi e una scarsità di derrate a livello mondiale;

si stima una diminuzione del 20 per cento della produzione di carni bovine, cereali e semi oleosi, del 6 per cento per il latte. Gli aumenti dei prezzi ammonterebbero al 50 per cento per le carni bovine e del 40 per cento per i cereali. Per questi due prodotti, l'Unione europea diventerebbe importatrice netta;

per l'impatto climatico, in Unione europea si prevede una diminuzione delle emissioni di gas serra del 30 per cento ma la stessa sarebbe annullata dal minore trattenimento al suolo del carbonio dovuto alla contrazione delle produzioni. Naturalmente, aumenterebbero le emissioni nei Paesi terzi che, con le loro esportazioni aggiuntive, dovrebbero soddisfare l'accresciuto fabbisogno alimentare dei cittadini europei realizzando un bilancio a somma zero, o addirittura negativo;

gli agricoltori avranno quindi problemi nel mantenere la redditività delle aziende, causando problemi al tessuto produttivo e timori per la tenuta di quello sociale. L'agricoltura è il settore che risente maggiormente degli effetti del cambiamento climatico. Servono maggiori fondi per sostenere il cambiamento investendo in innovazione, soprattutto negli agrofarmaci, puntando su sostanze attive con un profilo ecotossicologico favorevole, sul biologico e sul digitale per razionalizzare l'impiego degli input produttivi;

per accelerare l'innovazione, serve anche una minore burocrazia, perché ostacola la ricerca scientifica applicata, estremamente necessaria per rendere l'agricoltura più efficiente e sostenibile, quindi in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi decisi in sede di Unione europea –:

quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per intervenire in sede unionale al fine di incrementare i fondi necessari all'agricoltura per realizzare gli obiettivi già determinati, snellire le procedure burocratiche per consentire la ricerca applicata e innovare la legislazione consentendo il ricorso alle più moderne tecnologie disponibili e non ancora regolamentate.

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 ottobre 2021

nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)

Signor Presidente, Onorevoli Deputati

con riferimento alla questione rappresentata, che tocca aspetti di competenza trasversale relativi alla redditività e sostenibilità economica dell'attività agricola si condivide la necessità di una strategia incisiva per consentire che il nostro Paese possa essere pronto alla sfida che il New green deal ha lanciato.

La realizzazione degli obiettivi del New green deal potrebbe comportare una compromissione del reddito agricolo, tuttavia è necessario ricordare che la Politica Agricola Comune ha messo a disposizione importanti risorse che devono essere programmate in maniera coerente ai pertinenti obiettivi, all'interno del Piano Strategico Nazionale, strumento di programmazione del sostegno finanziato a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che dovrà essere redatto entro il 31 dicembre 2021, in linea con gli altri strumenti di programmazione comunitari e nazionali.

Evidenzio, infatti, che per il periodo di programmazione della Politica Agricola Comune 2023-2027, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del New Green Deal, l'Italia ha disponibili circa di 3,6 miliardi di euro all'anno, stanziati nell'ambito del primo pilastro della PAC, per gli adempimenti derivanti dalla Condizionalità rafforzata e dagli Eco-schemi, impegni volontari, particolarmente virtuosi e benèfici per il clima e per l'ambiente.

Anche lo sviluppo rurale, sostenendo interventi di gestione agro-climatico- ambientali e investimenti non produttivi, contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali con il 35 per cento delle risorse, pari a circa 3 miliardi di euro l'anno.

A tali risorse si aggiungono oltre 910 milioni di euro, che il Next Generation European Union (NGEU) riserva soprattutto alle politiche ambientali e climatiche, per gli anni 2021 e 2022, per il raggiungimento degli obiettivi ambientali della strategia F2F, come, ad esempio, la riduzione dell'uso dei fertilizzanti del 20 per cento e l'innalzamento al 25 per cento della SAU biologica entro il 2030.

Riguardo poi all'uso di strumenti hi-tech e dell'agricoltura di precisione, che potrebbero consentire di mantenere stabile o addirittura accrescere la produttività delle aziende agricole europee, ricordo che sono stati stanziati, nell'ambito del Recovery found, 500 milioni di euro quali contributi in conto capitale per l'ammodernamento dei macchinari agricoli, per l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione, per l'utilizzo di tecnologie di agricoltura 4.0, nonché per l'ammodernamento del parco automezzi al fine di ridurre le emissioni.

Inoltre, in un'ottica di economia circolare, allo scopo di migliorare la sostenibilità del processo produttivo, ridurre la generazione di rifiuti, favorire il riutilizzo a fini energetici, saranno sostenuti l'ammodernamento della lavorazione, stoccaggio e confezionamento di prodotti alimentari.

Si tratta di obiettivi particolarmente rilevanti nel processo di trasformazione dell'olio d'oliva, settore strategico per l'industria agroalimentare italiana che, negli ultimi anni, ha dovuto affrontare un calo significativo.

Ritengo che il periodo di programmazione, che partirà nel 2023, possa offrire molte opportunità e, in tale direzione, nell'ambito del tavolo di Partenariato per la redazione del Piano Strategico Nazionale, è orientata tutta l'attività dell'Amministrazione, in un costante ascolto delle diverse istanze delle competenti categorie e dei diversi portatori di interesse.