Interrogazione, Benedetti Misto Camera, su completamento progetti finanziati da Psr

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07920

presentato da

BENEDETTI Silvia

testo di

Mercoledì 20 aprile 2022, seduta n. 679

BENEDETTI e VILLAROSA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

il Programma di Sviluppo rurale (Psr) della Sicilia 2014/2022 (PSR Sicilia) è stato approvato con decisione della Commissione europea n. c(2021)8530 final del 19 novembre 2021 (versione 10.1 del Programma) con una dotazione finanziaria complessiva di quasi 3 miliardi di euro;

i fondi PAC e i relati Psr assegnati alle varie regioni italiane costituiscono la più importante e cospicua dotazione finanziaria a disposizione per gli investimenti nell'agricoltura del Paese;

oltre 10 miliardi di euro vengono inoltre assegnati dal PNRR per interventi che interessano l'ambito agricolo;

la grave crisi congiunturale degli ultimi mesi, aggravata nelle ultime settimane dal conflitto russo-ucraino, ha colpito particolarmente il settore agricolo con un notevole incremento dei costi di gestione aziendale riguardanti principalmente l'energia, i fertilizzanti, le materie prime e i mangimi e con gravi ripercussioni sull'esecuzione dei progetti finanziati proprio con i fondi del Psr;

ne discende quindi che le aziende beneficiarie di decreti di concessione per la realizzazione di opere ed investimenti oggi sono impossibilitati al completamento delle opere di investimento, con reale rischio di implosione delle aziende agricole nonché disimpegno della spesa pubblica Psr conseguenze annesse;

con nota n. 21309 del marzo 2022 l'autorità di gestione del Psr Sicilia proponeva al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alcuni interventi utili per intervenire prontamente nella crisi del settore agricolo con particolare riferimento ai progetti del Psr –:

quali iniziative di competenza il Ministro interrogato sulla scorta della nota in premessa, ritenga di condividere e supportare per evitare che i ritardi accumulati pervia di fattori esogeni possano colpire gli enti e le aziende interessate da progetti finanziati da Psr in tutto il Paese.

(5-07920)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 aprile 2022

nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)

5-07920

Signor Presidente, Onorevoli deputati, la crisi causata dalla forte impennata dei prezzi delle materie prime e delle commodities, aggravata dall'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe, ha colpito duramente il comparto agroalimentare.

Per affrontare tale situazione, accogliendo le richieste di numerosi Paesi, tra cui l'Italia, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure eccezionali che prevedono sostegni ai settori maggiormente colpiti, potendo contare su 500 milioni di euro (di cui 48 milioni per l'Italia), cofinanziabili al 200 per cento con fondi nazionali.

Sono stati inoltre previsti livelli più elevati di anticipi sui pagamenti diretti, la possibilità di seminare le superfici a riposo per gli obblighi di greening, un nuovo quadro temporaneo di aiuti di Stato, l'apertura dell'ammasso privato di carni suine, il monitoraggio mensile degli stock di cereali e semi oleosi.

Per quanto concerne lo sviluppo rurale, nel corso dell'ultimo Consiglio europeo dei Ministri dell'agricoltura e della pesca, alla Commissione europea è stata manifestata la necessità e l'urgenza di procedere all'attivazione di una misura eccezionale e temporanea, replicando la positiva esperienza del 2020 a fronte dell'emergenza COVID, oltre all'esigenza di concedere la massima flessibilità nella realizzazione degli investimenti, tenuto conto del repentino incremento dei costi e della profonda situazione di incertezza che le imprese si trovano a dover affrontare.

Per quanto concerne gli aiuti di stato, il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato un nuovo temporary framework, per consentire agli Stati Membri di avvalersi della flessibilità prevista per sostenere l'economia nel contesto di crisi.

Il temporary framework, basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE ed in vigore fino al dicembre 2022, consente di erogare aiuti di importo limitato, fino ad un massimo di 35 mila euro per le aziende agricole e della pesca (400 mila euro per le restanti aziende), di fornire garanzie pubbliche e prestiti agevolati.

Relativamente, infine, ai punti richiamati nella nota n. 21309 del 29 marzo 2022 della Regione Siciliana citata nelle premesse dagli On. Interroganti evidenzio che le decisioni riguardanti la rimodulazione dei progetti in essere, l'eliminazione del blocco sull'aumento dell'importo concesso, l'impiego dei ribassi d'asta per procedure di evidenza pubblica, rientrano unicamente nelle prerogative dell'Autorità di gestione del Programma regionale di sviluppo rurale.