Interrogazione, Benedetti Misto Camera, su interventi a sostegno filiera lattiero-casearia

BENEDETTI, SURIANO, SARLI, EHM e TERMINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

il latte alla stalla è sempre stato pagato meno, sia dai trasformatori che dalla grande distribuzione organizzata, del costo medio di produzione. Fino ad ora ai produttori sono riconosciuti tra i 36 ed i 38 centesimi al litro, mentre sugli scaffali della grande distribuzione il latte, al consumatore, costa anche 1.70-1.80 euro al litro;

il tavolo della filiera lattiero casearia, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha sottoscritto, nel 2021, un protocollo d'intesa sul prezzo del latte: esso prevede che gli allevatori possano ottenere fino al 31 marzo 2022 il pagamento di 41 centesimi per litro di latte;

il protocollo stabilisce che, per arrivare alla soglia fissata dei 41 centesimi, la grande distribuzione organizzata riconosca un contributo fino a 3 centesimi di euro al litro di latte: tale premio «emergenza stalle» viene corrisposto alle imprese della trasformazione per poi essere riversato integralmente agli allevatori;

a loro volta, le imprese della trasformazione, sempre per raggiungere i 41 centesimi al litro, si sono impegnate a riconoscere agli allevatori loro fornitori un premio aggiuntivo fino a 1 centesimo di euro al litro di latte per il latte conferito nella regione Lombardia, parametro dal quale determinare le soglie di premio indicative per il latte conferito nelle altre regioni d'Italia;

inoltre secondo quanto emerge dall'indice Ismea, il costo medio di produzione del latte è pari a ben 46 centesimi al litro: infatti, gli oneri a carico degli allevamenti sono lievitati a causa dell'aumento dei costi energetici e della mangimistica, aumentata del 19 per cento per i rincari di foraggi (+22 per cento), mangimi semplici (+17 per cento) e composti (+15 per cento);

allo stato attuale, non solo il prezzo fissato di 41 centesimi è insufficiente rispetto ai costi di produzione, ma ancora non viene corrisposto agli allevatori, nonostante siano passati tre mesi dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa; è invece più importante che mai che nessun attore della filiera si sottragga alle proprie responsabilità e agli impegni assunti, soprattutto se ha potuto giovarsi di prezzi del latte alla stalla fermi da 25 anni –:

se il Ministro interrogato non ritenga di assumere con urgenza iniziative per garantire il rispetto degli impegni assunti dagli attori della filiera lattiero-casearia, con la sottoscrizione del protocollo d'intesa del 9 novembre 2021, e la corresponsione agli allevatori di un compenso equo che copra i costi di produzione che, come rilevato dall'indice Ismea sono aumentati in modo considerevole.

