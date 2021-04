Interrogazione, Bergesio Lega Senato, su conflitto interessi Servadei Enpaia-Cia

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo vogliano fornire chiarimenti in merito ai fatti riportati in premessa, al fine di poter apprendere se sia stato rispettato quanto la legge prescrive in materia di conflitto di interesse e se gli incarichi ricoperti dal dottor Servadei in CIA possano interferire con l'attività da questi svolta in ENPAIA in qualità di presidente del Collegio dei sindaci per il controllo contabile dell'ente.

