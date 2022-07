Interrogazione, Bernini FI Senato, su iniziative volte a potenziamento infrastrutture e gestione risorse idriche

Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03457

presentata da

ANNA MARIA BERNINI

mercoledì 6 luglio 2022, seduta n.449

BERNINI Anna Maria - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:

il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali e precisamente delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto;

lo stato di emergenza è volto a fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la situazione in atto, con interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, stanziando 36,5 milioni di euro;

oltre a quelle del Nord, molte altre regioni, anche del Centro-Sud, stanno subendo ingenti danni conseguenti alla mancanza di acqua dovuta al lungo periodo di siccità;

il decreto-legge n. 68 del 2022 (detto decreto infrastrutture) all'esame dell'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, all'articolo 2 prevede interventi per semplificare le procedure per l'approvazione dei progetti, per la costruzione, le attività di controllo e la manutenzione delle grandi dighe;

il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prevede interventi per oltre 12,3 miliardi di euro di investimenti sulle infrastrutture idriche con risorse a disposizione per 4,6 miliardi che utilizzano anche i fondi del PNRR, del PON infrastrutture e del FSC, e altri 718 milioni del piano nazionale infrastrutture e per la sicurezza nel settore idrico, mancherebbero quindi circa 7 miliardi di euro per completare i piani, i programmi operativi e gli interventi nelle infrastrutture idriche previste dall'allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza;

il potenziamento delle infrastrutture idriche aiuterebbe a mitigare gli impatti negativi della carenza di acqua in agricoltura, con benefici per il settore e per i settori collegati, ma anche per i consumatori finali dei prodotti agricoli;

come noto è necessario effettuare un piano completo di interventi, superando i limiti alla capacità di spesa dei fondi da parte degli enti attuatori, tra cui: il dragaggio dei laghi e sbarramenti fluviali idroelettrici che risultano interrati; la trasformazione delle cave dismesse in bacini di accumulo; le trasformazioni dei sistemi irrigazione da scorrimento a pluvirrigazione e goccia; la riduzione delle perdite d'alveo sulle principali rogge derivatorie e il contrasto del cuneo salino del bacino del Po,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda sostenere: a) la definizione di un piano completo di interventi urgenti e di modifiche normative per rendere fruibili il più velocemente possibile le infrastrutture già progettate sul modello della legge obiettivo del Governo Berlusconi; b) la richiesta alla Commissione UE di una modifica della normativa del Next generation EU, per consentire il finanziamento con il PNRR di tutte le infrastrutture idriche necessarie a risolvere in modo strutturale le criticità della rete italiana, colmando il divario di risorse finanziarie descritto; c) la costruzione di 200 nuovi invasi su tutto il territorio nazionale, recependo le proposte progettuali in possesso dei consorzi di bonifica italiani e oggetto del "piano laghetti" predisposto dall'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (posto che il 40 per cento delle opere da realizzare ha già una progettazione definitiva pronta); d) la definizione di un contratto istituzionale di sviluppo sul tema della risorsa idrica, che coinvolga i territori interessati al fine di accelerare le procedure e avere subito fondi a disposizione, anche per le progettazioni esecutive. Attraverso questo meccanismo, già predisposto dal Dipartimento per le politiche di coesione, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri guidata dal ministro Mara Carfagna, si potrebbe disporre immediatamente di oltre un miliardo di euro con procedure analoghe a quelle del PNRR.

