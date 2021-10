Interrogazione, Berutti IeC Senato, su gestione e situazione economico-finanziaria Eipli

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06081

presentata da

MASSIMO VITTORIO BERUTTI

mercoledì 6 ottobre 2021, seduta n.365

BERUTTI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) fornisce acqua all'ingrosso per usi civili, irrigui e industriali in favore dei gestori del sistema idrico integrato (SII) della Puglia e della Basilicata (Acquedotto pugliese e Acquedotto lucano), dei consorzi di bonifica delle stesse regioni e di Acciaierie d'Italia;

l'EIPLI è stato costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 18 marzo 1947, n. 281, e posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con l'attribuzione di funzioni tecnico-esecutive in materia di bonifica, riforma fondiaria e irrigazione al servizio dei territori regionali di Puglia e Basilicata;

con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1977, n. 616, l'EIPLI è stato dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile e democratico del Paese e inserito tra gli enti preposti a servizio di pubblico interesse;

a seguito del trasferimento alle Regioni delle materie "irrigazione e trasformazione fondiaria", con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, la quota parte relativa alle funzioni trasferite di beni e personale dell'EIPLI è stata rispettivamente assegnata alle Regioni Puglia, Basilicata e Campania, mentre in capo all'EIPLI rimanevano le funzioni relative alla progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria relative ai bacini interregionali, all'esercizio e manutenzione delle opere di propria competenza, alle connesse attività di studio e ricerca;

l'EIPLI ha in gran parte realizzato e gestisce gli schemi idrici ionico-Sinni, Basento-Bradano, Ofanto e Tara, originariamente nati per l'agricoltura, che hanno sempre più assunto carattere di sistema idrico a usi plurimi, civile, irriguo, industriale ed energetico, e le infrastrutture gestite da EIPLI sono state interconnesse con le infrastrutture idriche gestite dagli altri enti che operano nei diversi segmenti del servizio idrico, per diversi usi, soprattutto in Puglia e Basilicata, con una prevalenza, negli ultimi anni, dell'uso civile;

l'ente conserva attualmente la gestione di 8 invasi e 4 traverse;

in base a quanto previsto dall'articolo 21, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'EIPLI è stato soppresso e posto in liquidazione;

all'articolo 21, comma 11, è indicato che "le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci";

con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'avvio della realizzazione degli interventi sulle infrastrutture gestite dall'EIPLI è stato demandato al segretario generale dell'autorità di distretto dell'Appennino meridionale in qualità di commissario straordinario di Governo per le opere EIPLI;

l'EIPLI è tuttora in vita e come indicato dall'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 201, "a far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi";

l'ente soppresso e in liquidazione dal 2011, nelle more della costituzione della società prevista dalla norma vigente, gestisce a oggi infrastrutture strategiche per il Paese e per lo sviluppo del Mezzogiorno;

la gestione è negativamente condizionata dai vincoli della gestione liquidatoria, sia per le questioni legate a vincoli nella dotazione organica che per le annose difficoltà di carattere finanziario;

il Ministero vigilante non ha sino ad oggi provveduto alla nomina del commissario dell'ente il cui incarico è scaduto dal 20 dicembre 2020,

si chiede di sapere:

quale sia l'attuale situazione economico-finanziaria dell'ente, nonché quali siano le condizioni delle infrastrutture gestite;

quali azioni intenda porre in essere il Ministro in indirizzo in merito alla garanzia di continuità del servizio e, nelle more della costituzione del nuovo soggetto preposto alla gestione, relativamente alla nomina del commissario straordinario;

considerata la rilevanza delle opere in questione per lo sviluppo dell'area di competenza dell'EIPLI anche alla luce della strategicità delle infrastrutture idriche in relazione al PNRR, quale sia lo stato di avanzamento delle procedure di costituzione del nuovo soggetto deputato alla gestione.

(4-06081)