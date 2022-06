Interrogazione, Bignami FdI Camera, su gestione finanziamenti disposti dal Miur al Dare (Distretto agroalimentare regionale) e verifiche su Università Foggia

Atto Camera

BIGNAMI Galeazzo

Mercoledì 1 giugno 2022, seduta n. 705

BIGNAMI. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali — Per sapere – premesso che:

nel marzo del 2016 docenti dell'università, di Foggia, Diego Centonze e Matteo Del Nobile, presentavano una denuncia-esposto alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia riguardante la gestione dei finanziamenti disposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al Dare (Distretto agroalimentare regionale) per l'attuazione di cinque progetti; inoltre nella denuncia in questione i docenti medesimi ritenevano illegittima la loro esclusione dai progetti, nei quali, inizialmente erano parte integrante;

la Guardia di finanza, nel gennaio 2019, su disposizione della Procura di Foggia, depositava una relazione nella quale indicava e accertava che i fatti riportati nell'esposto in questione erano avvenuti proprio come i docenti medesimi avevano relazionato nella denuncia. Nel corso delle indagini si rilevava una ulteriore ipotesi di reato riguardante la possibile truffa del Dare nei confronti della Università di Foggia;

la Guardia di finanza nel corso delle indagini avrebbe rilevato una ulteriore ipotesi di falso, infatti sarebbe stata presentata dal Dare al Ministero dell'università e della ricerca una documentazione di rendicontazione contenente costi che non sarebbero stati sostenuti;

dalle indagini della Guardia di finanza, sarebbe emersa una ulteriore ipotesi di truffa ai danni del Miur da parte dell'Università di Foggia in merito a tre cottimi fiduciari posti in essere dall'ateneo medesimo presso alcuni caseifici per la fornitura di prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, stante quanto emergerebbe dalla documentazione e dalle testimonianze acquisite presso le ditte casearie, tali prodotti non sarebbero mai stati forniti all'ateneo di Foggia;

attualmente, la vicenda giudiziaria scaturita dalle relazione della Guardia di finanza alla procura della Repubblica di Foggia vede l'assoluzione dei soggetti coinvolti con recente sentenza emessa dal Gip per quanto riguarda la vicenda sopracitata della rendicontazione e della convenzione stipulata tra il Dare e l'Università di Foggia;

pertanto, il GIP ha accolto le istanze del pm Iannone che, in sede processuale, aveva chiesto il proscioglimento per i soggetti accusati di truffa, falso e peculato;

tuttavia, inizialmente, la pm Alessandra Fini, avvicendata in seguito dal succitato pm Iannone, aveva chiesto il rinvio a giudizio dei soggetti coinvolti nelle vicende riguardanti la stipula della convenzione tra il Dare e l'Università di Foggia e per quella relativa alla documentazione di rendicontazione sopracitata con i capi di accusa di truffa, falso e peculato;

sempre la pm medesima ha proceduto a stralciare la questione dei cottimi fiduciari che ha avuto un filone giudiziario autonomo, conclusosi con l'archiviazione per le tre imprese casearie coinvolte nell'inchiesta;

al di là della vicenda giudiziaria, quanto accaduto presenta aspetti meritevoli di approfondimento da parte dei Ministeri interrogati al fine di promuovere la correttezza e la trasparenza nei rispettivi ambiti della pubblica amministrazione;

infatti, a parere dell'interrogante, la sentenza di assoluzione emessa dal Gip dottor Zeno, in merito alle succitate vicende, non spiegherebbe con dovizia di particolari la rinuncia da parte dell'ateneo di Foggia della cifra di due milioni di euro e, derubricando il reato da peculato a malversazione, non negherebbe, tuttavia, le criticità dell'intera vicenda –:

se si intendano avviare verifiche, per quanto di competenza, anche tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, al fine di individuare eventuali criticità dal punto di vista amministrativo, da poter superare con intervento normativo, al fine di evitare il ripetersi di vicende simili;

se si intendano effettuare verifiche, per quanto di competenza, anche in relazione ai cottimi fiduciari, verificando se l'Università di Foggia abbia erogato compensi senza ottenere fornitura dei prodotti.

