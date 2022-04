Interrogazione, Binetti FI Senato, su accordo Mipaaf-Philips Morris Italia e aggiornamento Legge Sirchia su danni da fumo

Interrogazione a risposta orale 3-03264

PAOLA BINETTI

mercoledì 20 aprile 2022, seduta n.425

BINETTI - Al Ministro della salute. - Premesso che:

è stato siglato recentemente un accordo con la Philips Morris Italia per finanziare la filiera tabacco nel prossimo biennio;

la filiera del tabacco in Italia assorbe circa 50.000 addetti, impegnati prevalentemente nella coltivazione e nella trasformazione del tabacco ed è per questo che il Ministro maggiormente coinvolto negli accordi è il Ministro dell'agricoltura;

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la Philips Morris Italia hanno quindi rinnovato per tutto il 2022 gli impegni per la promozione della filiera del tabacco e la Philips Morris Italia si è impegnata ad investire fino a 100 milioni di euro nella produzione di un tabacco "Burley" e "Virginia Bright", di cui l'Italia è già leader in Europa in termini di volumi prodotti;

l'investimento della Philips Morris Italia è destinato a salire nell'arco di 5 anni, fino ad un valore complessivo di 500 milioni di euro; si tratta del più alto investimento che un'azienda privata abbia fatto in Italia nella filiera del tabacco;

in questo modo la Philips Morris Italia arriverebbe a produrre oltre il 50 per cento del tabacco in foglia in Italia, coinvolgendo sia la Coldiretti che l'Organizzazione nazionale tabacco;

in Italia è tuttora valida la legge 16 gennaio 2003, n. 3, detta anche "legge Sirchia" dal nome del suo promotore Girolamo Sirchia, ed è sempre acceso il dibattito sui danni alla salute provocati dal fumo; la legge sottolinea come il fumo di sigaretta, sulla base dei dati riportati dalla letteratura scientifica mondiale, sia causa di una molteplicità di patologie, a cominciare dal tumore polmonare;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha più volte richiamato l'attenzione dei Governi su quella che ancora oggi è definita "nuova epidemia", con 90.000 morti all'anno in Italia, che arrivano a 3 milioni nel mondo intero, per cui ancora oggi chiede a tutti i Paesi uno sforzo per porre rimedio ad una dipendenza che danneggia chi la pone in essere e chi, soprattutto, passivamente la subisce;

l'ordinamento giuridico italiano, oltre all'articolo 32 della Costituzione e alla legge Sirchia, contiene altre norme dirette a tutelare la salute dai rischi connessi all'esposizione anche passiva al fumo;

alcune di queste norme, vigenti già da un ventennio, non sono adeguatamente applicate, sia per una sottovalutazione dei rischi del fumo, sia a causa di dubbi interpretativi ed applicativi, sia per la diffusione delle nuove modalità di fumare, erroneamente ritenute meno pericolose, come il tabacco riscaldato; l'interrogante ha presentato un disegno di legge in tal senso (AS 1674), evidenziando i nuovi rischi e proponendo alcune possibili soluzioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo accordo tra il Ministro delle politiche agricole direttamente e la Philips Morris Italia, che raddoppierà la produzione del tabacco e inevitabilmente cercherà nuovi mercati, in Italia e nel mondo, per vendere un prodotto che nuoce gravemente alla salute, come risulta da ogni pacchetto di sigarette in vendita;

se ritenga opportuno esercitare un'azione di controllo più severo sull'applicazione della legge Sirchia, compreso un suo improcrastinabile aggiornamento che riguardi le nuove abitudini di fumo diffuse tra gli italiani.

