Interrogazione, Businarolo M5S Camera, su società partecipate satellite del Consorzio di bonifica Adige euganeo

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08057

presentato da

BUSINAROLO Francesca

testo di

Lunedì 9 maggio 2022, seduta n. 690

BUSINAROLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

da fonti giornalistiche recenti (www.ilmattinodipadova.it del 12 aprile 2022) si apprende della presentazione di un esposto indirizzato ad Anac da parte di Diego Boscarolo, consigliere di minoranza del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, che si occupa di gestione delle bonifiche, dell'irrigazione, della qualità delle acque distribuite (il cui Consiglio di amministrazione è gestito da Cia, Coldiretti e Confagricoltura) e di Luca Martinello, consigliere comunale del M5S del Comune di Conselve (Padova), in cui si illustra il sistema di partecipate che gira intorno al Consorzio sopracitato. Si tratta delle seguenti società:

a) la società Casa dell'Agricoltore Srl, l'unica dismessa lo scorso anno dal Consorzio, che non svolge attività di produzione di beni e servizi per il Consorzio ma che gestisce il patrimonio immobiliare di Confagricoltura, stimato in 2,3 milioni di euro e il cui cda è composto da Michele Barbetta, che siede contemporaneamente nel cda della Casa dell'Agricoltore ed è consigliere nell'assemblea del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;

b) la Boniter S.r.l., che gestisce una proprietà a Venezia, 350 metri quadrati all'interno del Palazzo Calbo Grotta, dove ospita la sede regionale di Anbi Veneto, di cui fanno parte i dieci consorzi di bonifica veneti e che non svolge attività di beni produzione di beni o servizi per il Consorzio, il quale possiede il 16,70 per cento delle quote della società, per un totale di 57 mila euro ed è composta da un dipendente e un amministratore Giuseppe Romani, presidente Anbi Veneto, consigliere nel consiglio direttivo della Coldiretti di Treviso;

c) la Società Immobiliare di via Santa Teresa, che gestisce la proprietà di un immobile a Roma, risultante essere la sede nazionale di Anbi, con due dipendenti. Il presidente Giorgio Piazza, allo stesso tempo, riveste il ruolo di Presidente di Enpaia e nel consiglio direttivo di Snebi;

d) Nero servizi Srl, che non svolge alcuna attività di produzione di beni o servizi per il Consorzio sopracitato, cancellata nel novembre del 2021 dal registro delle imprese mentre nel 2019 il cda era composto da Giorgio Piazza (presidente), Marsilio Baiotta (vicepresidente), Caterina Truglia (consigliere della società ma anche vicepresidente Anbi nazionale) e Katia Guerrieri (consulente di Anbi Lazio ma anche sindaco della società immobiliare di via Santa Tersa s.r.l.);

e) Attiva spa (ex Cosecon), società dei comuni della Bassa Padovana fallita nel 2013 con un indebitamento pari a 100 milioni di euro, verso cui il Consorzio risulta ancora detenere la partecipazione;

nell'esposto è stato evidenziato che, poiché nel passato si sono verificati diversi scandali che hanno coinvolto molte società partecipate, create ad hoc per inserire esponenti di partito e amministratori pubblici, il Governo è intervenuto con il decreto legislativo n. 175 del 2016, che prevede la dismissione delle società partecipate ritenute inutili –:

se il Ministro interrogato, sulla base di quanto esposto in premessa, non ritenga opportuno, per quanto di competenza, disporre un approfondimento relativo all'esistenza delle società partecipate satellite del Consorzio di bonifica Adige euganeo, al fine di verificare la giustificazione della sussistenza delle suddette società, anche alla luce di quanto previsto dalla normativa in materia.

(5-08057)