Interrogazione, Calabria FI Camera, su iniziative a contrasto diffusione peste suina

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12262

presentato da

CALABRIA Annagrazia

testo di

Mercoledì 1 giugno 2022, seduta n. 705

CALABRIA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

nel quindicesimo municipio di Roma, via Panettoni è divenuta un simbolo del degrado urbano ed emblematicamente narra come e perché si sia sviluppato anche a Roma, nei cinghiali ormai «urbanizzati», il virus della peste suina africana (Psa);

per impedire il propagarsi della Psa sono state adottate misure di contenimento dei cinghiali. Anche in via Panettoni, per tenere lontani i cinghiali dall'immondizia in cui sono soliti rovistare per cercare cibo, sono state installate recinzioni attorno ai cassonetti dei rifiuti. Purtroppo inutilmente poiché, come i fatti di cronaca dimostrano, non hanno conseguito i risultati sperati ovvero contenere la Psa considerando che il virus si è diffuso in ulteriori località nel Lazio;

si afferma ciò poiché un cittadino ha pubblicato su un social network un video nel quale, nonostante le protezioni, si vedono i cassonetti dell'immondizia dell'Ama collocati su via Panettoni presi d'assalto dai cinghiali per consumare gli scarti alimentari;

il numero eccessivo di cinghiali e i disservizi di Ama, la società che dovrebbe garantire la raccolta dei rifiuti a Roma, sono divenuti problemi ancor più gravi che in passato. Il problema della proliferazione dei cinghiali non è più eludibile. C'è necessità di adottare soluzioni efficaci per garantirne la riduzione numerica. Solo in questo modo si potrà impedire la circolazione della Psa in tutta Italia;

si ipotizza che a Roma la PSA si sia diffusa perché un cinghiale avrebbe rovistato nella spazzatura nutrendosi dei resti di un pasto contenente carne di suino proveniente dall'estero, infettando così altri cinghiali che potrebbero trasmettere la Psa ai suini allevati;

come detto, nel mese di maggio 2023, prima a Roma poi anche nel territorio reatino, sono stati accertati focolai di Psa. Conseguentemente sono state prese le misure sanitarie previste e con una serie di ordinanze sono state delimitate le zone infette adottato, in queste zone, misure specifiche per 6 mesi, come la programmazione della macellazione immediata dei suini, il divieto di movimentazione dei sottoprodotti dei suini, delle carni fresche e i prodotti a base di carne e il divieto di movimentazione di fieno e paglia;

per evitare i danni causati dai cinghiali, come ad esempio gli incidenti stradali, per salvaguardare le attività produttive agricole di Roma, il comune con la maggiore estensione di terreno agricolo in Europa, ad avviso dell'interrogante, si dovrebbero abbattere selettivamente i cinghiali per eradicare la Psa ed evitare il fallimento dei trentunomila allevamenti di suini presenti nel Paese, un comparto che produce 20 miliardi di euro annui e da occupazione a centomila lavoratori. Per riuscirci velocemente si potrebbe ricorrere all'intervento delle forze armate;

la situazione degli imprenditori agricoli interessati dalle misure restrittive è preoccupante perché queste, nonostante siano necessarie, hanno prodotto ingenti danni economici. Si devono quindi garantire adeguati ristori agli imprenditori danneggiati per compensare integralmente le perdite. Inoltre, si potrebbe verificare la possibilità di modularle diversamente, nel rispetto della biosicurezza –:

quali iniziative di competenza intendano assumere e, in particolare, se intendano stanziare ulteriori fondi necessari a garantire ristori che risarciscano interamente le perdite subite dai cittadini danneggiati, se intendano modulare diversamente le misure adottate, dopo un'attenta verifica di fattibilità, garantendo il livello di sicurezza necessario; quanti capi di cinghiali siano stati abbattuti dal giorno della scoperta della Psa sul territorio nazionale e se, per garantire la tempestività dell'azione necessaria a evitare la trasmissione della Psa ai suini allevati mediante abbattimento selettivo, intendano ricorrere anche al supporto degli appartenenti alle forze armate.

(4-12262)