Interrogazione, Caparvi Lega Camera, su iniziative a tutela comparto agroalimentare e salvaguardia azienda Colussi di Petrignano di Assisi

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11809

presentato da

CAPARVI Virginio

testo di

Lunedì 11 aprile 2022, seduta n. 675

CAPARVI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

l'aumento dei costi di produzione derivato dal rincaro dell'energia e delle materie prime, scaturito dal conflitto tra Russia e Ucraina, ha colpito duramente il tessuto economico nazionale e in particolare il comparto agroalimentare. La fase di crisi ha spinto l'azienda Colussi di Petrignano di Assisi, una delle più importanti imprese alimentari dell'Umbria, a chiedere la cassa integrazione per le prossime tredici settimane a partire dal 4 aprile 2022 per i circa 300 lavoratori dello stabilimento;

il 31 marzo 2022 l'azienda ha incontrato le rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) e le organizzazioni sindacali territoriali per illustrare le misure che saranno adottate per fare fronte alla straordinaria congiuntura economica nazionale e internazionale;

in particolare, l'azienda ha comunicato che «è stato condiviso un percorso di cassa integrazione ordinaria, e non di licenziamenti o chiusure aziendali, che ha l'obiettivo di minimizzare gli effetti legati agli incrementi speculativi dei prezzi delle materie prime e dei costi energetici, attraverso un utilizzo moderato dello strumento per consentire uno spegnimento alternato e selettivo di alcune linee di produzione, in base all'approvvigionamento e alla disponibilità di materie prime e di materiali di confezionamento, nonché alle mutate richieste del mercato e dei clienti. La cassa integrazione ordinaria coinvolgerà a rotazione e in modo parziale il personale di stabilimento»;

a pesare è il prezzo dell'energia, che secondo i calcoli di Colussi group «incide del 10-20 per cento sul costo della produzione ed è aumentato ad aprile di sei volte rispetto allo stesso mese del 2021». Un aumento che ha riguardato anche le materie prime, dai cereali agli olii, la cui spesa incide per circa il 25 per cento sul costo dei biscotti e dei prodotti da colazione sfornati nello stabilimento;

fra gennaio e dicembre 2021 – secondo l'Arera – i prezzi medi mensili dei mercati all'ingrosso hanno registrato un aumento di quasi il 500 per cento per quanto riguarda il gas naturale e del 400 per cento circa per l'energia elettrica, un rincaro che si è riversato sui prezzi di vendita nel nostro Paese a partire dal secondo semestre 2021;

a parere dell'interrogante l'Italia deve continuare ad essere protagonista sullo scenario internazionale, ma è impensabile che l'Europa pensi di scaricare l'attuale drammatica situazione su famiglie e imprese italiane e umbre –:

se e quali tempestive e rapide iniziative di competenza, anche di carattere normativo, il Governo intenda adottare con riguardo a quanto esposto in premessa, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali degli operatori della filiera del mercato agroalimentare e se non ritenga utile aprire un tavolo di crisi specificamente dedicato a questo importantissimo settore.

