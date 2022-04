Interrogazione, Caretta FdI Camera, su blocco export olio di palma da Indonesia

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11918

presentato da

CARETTA Maria Cristina

testo di

Martedì 26 aprile 2022, seduta n. 682

CARETTA e CIABURRO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

come emerso a mezzo stampa, la guerra tra Russia e Ucraina e la conseguente scarsità di forniture di olio di semi di girasole, nonché il rincaro dei costi di tale prodotto, può comportare un temporaneo ricorso all'olio di palma come sostituto da parte dell'industria alimentare;

transitando dal Mar Nero circa il 76 per cento delle esportazioni mondiali di olio di girasole, si rivela per l'appunto meno costoso, anche in termini di logistica, ricorrere all'olio di palma come surrogato dell'olio di semi di girasole;

venerdì 22 aprile 2022, il Governo dell'Indonesia ha annunciato il blocco totale delle esportazioni di olio di palma, effettivo da giovedì 28 aprile 2022, come misura per contrastare la carenza di olio da cottura, che il Paese ricava in gran parte dalla palma, nonché il rincaro dei prezzi alimentari che sta colpendo anche il mercato indonesiano;

essendo l'Indonesia il primo produttore globale di olio di palma, con il 50 per cento delle forniture globali, la decisione del Governo di Giacarta ha portato ad un forte rincaro delle quotazioni di olio di palma, con eventuali ripercussioni anche su operatori economici europei;

l'attuale contingenza economico-internazionale rende sempre più complesso poter scegliere in totale libertà le materie utilizzate nei processi produttivi da parte dell'industria agroalimentare, rendendo sempre più necessaria la presenza di garanzie per la tenuta delle produzioni stesse –:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per garantire che il blocco delle esportazioni di olio di palma stabilito dall'Indonesia non abbia ripercussioni sul mercato italiano e sull'andamento dei cicli produttivi dell'industria alimentare italiana.

(4-11918)