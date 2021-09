Interrogazione, Caretta FdI Camera, su Prosek croato e tutela denominazione Prosecco

Atto Camera

Mercoledì 15 settembre 2021, seduta n. 565

CARETTA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

come noto, nel 2013, la Croazia ha richiesto il riconoscimento a livello europeo della menzione tradizionale «Prošek» (traduzione in croato del termine «Prosecco»), da abbinare alla denominazione di vino bianco locale, la allora Commissione europea presentata da Barroso rifiutò il riconoscimento in quanto avrebbe costituito una rievocazione, potenzialmente fraudolenta, del Prosecco italiano;

la rinnovata richiesta di riconoscimento avanzata dalla Croazia ha trovato l'approvazione della Commissione europea, come confermato dal Commissario all'agricoltura della Commissione Von Der Leyen, Janusz Wojciechowski, in una cui nota ha specificato che la richiesta di ottenere il riconoscimento della denominazione Prošek è «conforme ai requisiti di ammissione e di validità»;

dal momento della pubblicazione della nota in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è previsto un periodo di 60 giorni nei quali altri Paesi membri, tra cui l'Italia, possono inviare ricorsi, obiezioni e osservazioni;

qualora la decisione della Commissione europea trovasse conferma, costituirebbe un grave attacco ai meccanismi di protezione e garanzia dei marchi di tutela delle produzioni geografiche europee, che non solo indebolirebbero la posizione negoziale europea in sede di trattative inerenti ad accordi di scambio, ma andrebbero a potenziare il fenomeno dell'Italian Sounding, per il quale il falso Made in Italy alimentare vale 100 miliardi di euro di danni all'economia nazionale, in quanto due prodotti su tre che richiamano l'Italia in realtà non sono di origine italiana;

le tre denominazioni d'origine del Prosecco producono, ogni anno, più di 600 milioni di bottiglie; da solo, il consorzio della Doc il più grande, con 500 milioni di bottiglie prodotte l'anno, ha un giro d'affari di 2.4 miliardi di euro, il 78 per cento dei quali incassati all'estero;

l'export di Prosecco, nel primo semestre del 2021, è cresciuto del 35 per cento con forti incrementi negli Stati Uniti (+48 per cento, primo acquirente di prosecco, Germania (+37 per cento), Francia (+32 per cento) e Russia (+115 per cento);

la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza n. C-783/19, nata su ricorso del Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), del 9 settembre 2021, ha dichiarato illegittimo l'utilizzo di nomi che rievocano in modo strumentale ed ingannevole prodotti a denominazione d'origine riconosciuti e tutelati dall'Unione;

tale sentenza è nata ed ha trovato applicazione nel caso di specie di una rievocazione dello Champagne in una catena di bar spagnola dal nome «Champanillo»;

qualora il punto politico ed il punto di diritto di cui alla sopracitata sentenza non trovassero applicazione nel caso del Prošek, si costituirebbe un grave danno nei confronti di un'eccellenza italiana come quella del Prosecco, nonché un vero e proprio doppiopesismo;

la richiesta di denominazione del Prošek croato, nonostante non sia di riconoscimento Doc, ma di Stg (Specialità tradizionale garantita), rischia, in ogni caso, di creare enorme confusione tra i consumatori stranieri, soprattutto extra-europei; infatti, nonostante il vino in questione sia un vino fermo, il disciplinare di denominazione protetta del Prosecco prevede anch'esso una versione ferma della bevanda –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda assumere per tutelare in modo permanente la denominazione del «Prosecco», alla luce di quanto portato avanti dalle Autorità croate ed in seguito alla manifesta intenzione della Commissione europea di approvare la richiesta di riconoscimento croata.

(4-10236)